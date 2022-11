Vino: energia rinnovabile dagli scarti

In Emilia-Romagna è nato un progetto per produrre energia elettrica dagli scarti della vinificazione che si è aggiudicato il Premio Sviluppo Sostenibile 2022 istituito per il dodicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group con il patrocinio del Mite, assegnato durante la fiera Ecomondo di Rimini.

Nell’ambito della sezione Economia circolare, il primo premio è andato alla Caviro Extra Spa di Faenza, grazie al suo progetto Legàmi di vite, il quale raccoglie importanti aziende vitivinicole dell’Emilia-Romagna allo scopo di valorizzare i sottoprodotti e gli scarti della produzione di vini. Questi vengono impiegati per produrre biometano, ammendanti compostati ed elettricità rinnovabile.

Con il biogas si possono alimentare i mezzi per il trasporto di vino e sottoprodotti, risparmiando così risorse, energia e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Inoltre è possibile produrre energia elettrica attraverso buone pratiche agricole per la gestione dei suoli. L’innovazione principale consiste nell’integrazione di filiera tra le varie imprese per la gestione integrata e circolare di scarti e sottoprodotti.