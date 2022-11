Droni: primo congresso a supporto della ricerca scientifica

Al via il primo congresso in ambito droni che supporta la ricerca scientifica. In collaborazione dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Area della Ricerca di Pisa. L’appuntamento è per il 23-24 novembre all’Auditorium dell’Area di Ricerca che ospiterà, appunto, queste due giornate ricche di contenuti scientifici. Ci saranno anche esperienze sul campo con lo scopo di promuovere attività relative all’uso degli UAS a scopo scientifico. Uno scambio fondamentale tra la ricerca e le realtà esterne che vi contribuiscono.

Nella prima giornata la nuova Unità Mobile di Ricerca con relativa strumentazione legata all’uso dei droni in ambito operativo, progettata e sviluppata ad hoc. Un’elaborazione in tempo reale dei dati ottenuti sul campo. Un evento in cui racconti ed esperienze personali di differenti voci provenienti da aziende, ricercatori e istituzioni si fonderanno. Potranno ricostruire da più punti di vista l’uso dei droni a livello di scienza e tecnologia con vantaggi e criticità.

Ci saranno tre sessioni principali: Agricoltura di Precisione, Intelligenza Artificiale e Monitoraggio Ambientale. Ognuna con una specifica tavola rotonda e ospiti provenienti da enti e istituzioni nazionali. Per partecipare si deve compilare il form per la registrazione, con cui sarà autorizzato l’accesso degli ospiti dentro l’Area della Ricerca del CNR di Pisa. Contatti: segreteria.organizzativa@igg.cnr.it