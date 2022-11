Diabolik – Ginko all’attacco!: il video dall’anteprima col cast

Uno special screening di Diabolik – Ginko all’attacco!, dedicato ai veri fan del personaggio, si è tenuto a Roma, presso il The Space Moderno in piazza della Repubblica: un evento del genere, ricco di avventori in cosplay, non poteva che iniziare con una sorpresa speciale come l’incontro con i registi del film, i Manetti bros, e il protagonista Giacomo Gianniotti, come possiamo vedere dal video ufficiale che documenta la serata. Il film, lo ricordiamo, uscirà il 17 novembre in tutte le sale.

Nel cast, oltre a Gianniotti nei panni del “Re del terrore” anche l’immancabile Eva Kant (nuovamente Miriam Leone), l’Ispettore Ginko di Valerio Mastandrea (in grande spolvero in questo secondo episodio) e un nuovo personaggio, Altea, l’eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma, interpretata da Monica Bellucci.

Con il soggetto scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura dei Manetti bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik – Ginko all’attacco! è una produzione Mompracem con Rai Cinema.

