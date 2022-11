Cure primarie: rilevanti secondo l’Ordine Psicologi del Piemonte

L’approvazione della DGR 35-5257 per la sperimentazione dello psicologo di base all’interno delle aziende sanitarie piemontesi sottolinea l’importanza delle cure primarie. A farlo l’Ordine Psicologi Piemonte. Un grande finanziamento di 1.800.000 euro che evidenza la figura professionale dello psicologo di base necessaria a fare da riflessione alle problematiche sociali. Inoltre, includendo metodi e modelli di organizzazione applicabili a livello psicologico.

Lo psicologo di base è diventato un ruolo sempre più richiesto con la psico-pandemia, ovvero il malessere diffuso con l’emergenza mondiale del Covid-19. Essa ha colpito adulti e giovani. Il distanziamento sociale, la paura del contatto fisico, la dad, le perdite avute dalle persone e le tante richieste di bonus psicologico.

Inoltre, tanti altri i sintomi come attacchi di panico, ansia, depressione, disturbi della condotta militare e molti ancora, che sono sfociati in forme gravi. Ecco che la classe politica deve far fronte all’assistenza territoriale per i primi servizi accessibili in cui a livello di sanità ci sia uno psicologo. In Piemonte si è avuta una prima risposta con l’approvazione della DGR per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie. Un progetto regionale destinato a diventare nazionale.

Riteniamo che un Servizio Regionale di Psicologia di cure primarie possa essere uno strumento estremamente utile per rispondere all’aumento di domanda di aiuto psicologico che le oltre 340 mila domande per ottenere il bonus psicologico, di cui 25.000 in Piemonte, ampiamente dimostrano. Un servizio integrato con i MMG e i PLS e gli operatori che intervengono sul territorio, coordinato dai Servizi di Psicologia delle Aziende Sanitarie, in attesa delle Case di Comunità.

Giancarlo Marenco, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte

Il traguardo della Psicologia di cure primarie è dare benessere psicologico di alta qualità. Un modo per stare vicino alla vita delle persone, alle loro famiglie e alle comunità. Essenziale che venga fuori tale bisogno e che venga promosso a ogni livello istituzionale.