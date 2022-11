Sì donare rende felici: la campagna per malattie neuromuscolari

Avviata una nuova campagna per le malattie neuromuscolari dal nome “Sì donare rende felici”. Fino all’11 dicembre la campagna in 74 ODStore a favore dei centri Nemo

Partita la quarta edizione della campagna “Sì donare rende felici”. È promossa dalla più grande catena di prodotti dolci e salati ODStore per i Centri clinici Nemo. Questa è la rete dedicata a cura, assistenza e ricerca sulle malattie neuromuscolari pediatriche e adulte. Fino all’11 dicembre 2022 tutti quelli che vanno ai 74 punti vendita potranno donare 1 euro alla cassa. In cambio avranno un cioccolatino Lindor al caramello salato.

Sono ben 276.804 gli euro relativi alle donazioni delle prime tre edizioni della campagna. Oltre ai professionisti di Nemo in psicologia, educazione e relazione ci sono anche condivisione, gioco e relazione con dispositivi all’avanguardia. Ciò per essere in grado di curare e crescere i piccoli malati.

È bellissimo parlare di felicità con la consapevolezza che è il frutto dell’impegno di molti e che si rinnova ormai da 4 anni. I nostri bambini con Sma e distrofie muscolari hanno bisogno di gesti di cura quotidiani, che non hanno clamore, ma che sono fondamentali per garantire loro la possibilità di vivere giornate piene fatte di scuola, sport, amici. Alla fragilità della malattia rispondiamo con la forza della ricerca scientifica e della capacità di mettere in campo progetti mirati di presa in carico per ciascuno. E il messaggio di “Sì donare rende felici” è da sempre un sostegno concreto che ci aiuta nel realizzare la nostra missione.

Alberto Fontana, presidente dei Centri clinici Nemo

Ci sono 20 professionisti nelle sette sedi di Nemo. L’Ambulatorio dell’affettività prevede tre stanze di degenza pediatrica nelle sedi di nuova apertura a Brescia, Trento e Ancona. Sono luoghi in cui i bambini possono sentirsi a casa. Sono 400 le prestazioni ambulatoriali pediatriche nell’ultimo anno con 240 lunghi ricoveri pediatrici. La campagna è alla sua quarta edizione e sosterrà il traguardo di azioni concrete per l’Ambulatorio dell’affettività. Tutto per cure più mirate verso la famiglia di riferimento.

Sfide importanti, dunque da raggiungere grazie a quel rito antico dello scambio del dono che si realizzerà in queste settimane in tutta la sua magia nei punti vendita ODStore, grazie alla collaborazione con Lindt & Sprüngli.

promotori