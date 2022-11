Polveri sottili: uccidono 300mila europei ogni anno

Un tempo le automobili erano il perfetto emblema della società dei consumi dove, nel clima di crescita economica, anche le famiglie meno ricche potevano permettersi di comprarne una per spostarsi in modo autonomo. Oggi, invece, avere un automobile è una necessità per spostarsi in modo comodo e veloce in mancanza di un trasporto pubblico efficiente o servizi di mobilità condivisa, ma anche in mancanza di cultura.

In Italia questo è il mezzo di trasporto predominante: secondo l’ACI a fine 2021 si è raggiunta la cifra record di quasi 40 milioni di auto in circolazione, con tutte le conseguenze che queste possono avere sulla salute e l’ambiente di cui si è discusso in un convegno organizzato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Le conseguenze sono un traffico spesso insostenibile, una pessima qualità dell’aria e inquinamento acustico. Secondo l’Eea, Agenzia Europea dell’ambiente, nel 2019 le polveri sottili (PM2,5) hanno causato 307mila morti nell’Unione Europea. Altri 40mila decessi sono legati all’esposizione cronica al biossido di azoto (NO 2 ) e quasi 17mila all’ozono (O 3 ). Considerando gli stringenti limiti imposti dall’OMS, oltre il 94% degli europei è esposto a livelli di biossido di azoto oltre alla soglia considerata sicura e il 99% a quantità di ozono superiori al limite.

Vanno anche considerato il numero di decessi per incidenti stradali (quasi 20mila nel 2021 secondo un bilancio preliminare della Commissione Europea) e lo stress, l’insonnia e i problemi psicologici causati dall’esposizione cronica a livello troppo alti di rumore.