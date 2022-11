Pentiment: nuovo video diario parla di storia, meccaniche e stile

Pentiment torna a mostrarsi in un nuovo video diario pubblicato da Obsidian tutto dedicato alla storia, alle meccaniche e allo stile visivo del gioco. Nel video, che trovate qui sotto, il game director Josh Sawyer, la creative director Hannah Kennedy e tanti altre personalità che hanno contribuito alla creazione del gioco, raccontano quali sono le caratteristiche e le peculiarità di questa intrigante avventura investigativa ambientata nell’Alta Baviera del XVI secolo.

Il filmato si sofferma in particolar modo anche sullo stile scelto per inscenare quest’affascinante avventura investigativa: il gioco si presenta infatti come un’opera interattiva ricostruita secondo lo stile dei manoscritti miniati e delle stampe xilografiche dell’Europa medievale. Tra le principali fonti d’ispirazione, il team cita anche “Le Cronache di Norimberga“, la celebre opera compilatoria di Hartmann Schedel scritta in lingua latina nel 1493, in cui i colori, le forme ed i disegni rievocano lo stile dei personaggi e dell’immaginario storico ricreato da Obsidian.

Annunciato durante l’Xbox & Bethesda Showcase con un trailer, Pentiment è il nuovo RPG investigativo di Obsidian. Il protagonista è un abile miniatore che, nell’arco di venticinque anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l’abbazia di Kiersau. Le scelte compirà avranno un impatto sulla trama, sulla comunità ed ogni sua decisione provocherà delle conseguenze durature che lo porteranno al centro di un’oscura cospirazione.

Pentiment sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2022 per PC, Xbox One e Xbox Series X|S, con lancio al day one all’interno di Xbox Game Pass.