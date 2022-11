OMM: gli ultimi 8 anni sono stati i più caldi mai registrati

Le conseguenze dell'aumento delle temperature sta mettendo in ginocchio sempre più paesi del mondo

11—Nov—2022 / 10:45 AM

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale è pronta ad attribuire agli ultimi 8 anni il titolo degli anni più caldi mai registrati fino a oggi. Questi hanno visto la temperatura media continuare a salire fino ad avere un aumento di +1,15°C rispetto a quella del periodo tra il 1850 e il 1900, ovvero l’epoca pre-industriale. Quest’ultimo decennio ha dato il via a un dominio climatico incredibile influenzando tutti gli ecosistemi: mare, ghiacciai, foreste e fiumi.

Il rapporto sullo Stato del clima globale nel 2022 della WMO, presentato durante l’apertura della Cop27, ha messo in luce come i livelli di gas serra nell’atmosfera, abbiano raggiunto livelli record nel 2021 e che quest’anno potrebbero essere di nuovo superati.

Le conseguenze già le sappiamo: il caldo aumenterà e calotte polari e ghiacciai si scioglieranno portando a un aumento del livello delle acque marine. Le temperature sempre più alte, poi, aumenteranno la temperatura dei mari minacciando la biodiversità marina e favoriranno la desertificazione minacciando quella terrestre. Come se questo non bastasse si avranno con maggiore frequenza eventi estremi e catastrofici come la siccità che porterà a fame, malattie e miseria.