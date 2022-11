Il primo visore per mixed reality di Apple entrerà in produzione ad inizio 2022

Secondo alcune recenti indiscrezioni pubblicate da DigiTimes, Apple avrebbe intenzione di mandare in produzione il suo primo visore per la realtà mista (VR+AR) durante il primo trimestre del prossimo anno. Viene da sé, che la data di inizio di produzione ci fornisce anche un’importante indizio sul periodo di lancio del prodotto.

DigiTimes ha raccolto le principali voci della supply chain asiatica, la rete di fornitori e partner che partecipano alle operazioni di assemblaggio dei prodotti di Apple. Secondo le sue fonti, Pegatron, un partner asiatico di Apple, inizierà la fase di produzione di massa del visore di Apple a marzo del 2023.

In teoria la produzione precede di diversi mesi il lancio vero e proprio del prodotto. È verosimile che il primo visore AR/VR di Apple verrà presentato a giugno, in occasione della WWDC 2023 di Apple, l’evento annuale dedicato agli sviluppatori (ma che occasionalmente viene usato per presentare alcuni prodotti di nicchia).

Il visore verrà prodotto in quantità relativamente limitate, per essere un dispositivo della Apple. Si parla di appena 700.000 pezzi. Per capirci, Apple produce in un anno oltre 130 milioni di iPhone. Anche questo dato riflette le principali teorie rilanciate nei mesi scorsi: il visore sarà un prodotto estremamente di nicchia e rivolto soprattutto agli sviluppatori. Avrà pertanto un prezzo estremamente elevato.

Apple lavora anche ad alcuni prodotti VR e AR più economici e dedicati al pubblico di massa, ma verranno presentati solamente nel corso dei prossimi anni.