Eruzioni dei vulcani di Napoli: un modello statistico in grado di prevederle

Per quanto l’origine, i periodi di attività e la pericolosità delle loro eruzioni siano diversi, Vesuvio, isola di Ischia e Campi Flegrei si trovano tutti in prossimità della città di Napoli. Un modello statistico appena sviluppato dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dell’Università di Bari e del British Geological Survey di Edimburgo e pubblicato su Science Advances permette di stimare la pericolosità e le probabilità di eruzione dei tre vulcani.

I tre vulcani dell’area napoletana hanno origini e caratteristiche molto differenti. Il Vesuvio è uno stratovulcano, una delle tipologie più comuni, è uno dei due vulcani attivi del continente europeo ed è considerato estremamente pericoloso a causa della sua tendenza a emettere eruzioni esplosive e della densità abitativa delle zone circostanti.

L’Isola di Ischia è un edificio vulcanico che si solleva per oltre mille metri dal fondale oceanico originatosi dal processo di risorgenza vulcanica, ovvero quando il fondo di una caldera vulcanica viene sollevato a causa della spinta delle intrusioni di magma nella zona sottostante. Al contrario del Vesuvio, la cui ultima eruzione risale al 1944, l’Isola di Ischia non è particolarmente attivo e la sua ultima eruzione risale al 1302. I Campi Flegrei sono, invece, un antico supervulcano, formatosi in seguito ad almeno tre eruzioni. L’ultimo evento eruttivo si è verificato nel 1538.

Il nuovo modello di previsione dell’attività vulcanica è stato ottenuto dalli studio dei dati geologici e delle cronache storiche dei tre vulcani, considerando la frequenza delle eruzioni nei periodi di bassa attività e nei periodi di alta attività e il periodo temporale senza che si siano verificate eruzioni.