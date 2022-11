Ecomondo: presentato il Manifesto della bioeconomia circolare

A Ecomondo, la fiera dedicata all’economia green, la Regione Umbria ha presentato il Manifesto della bioeconomia circolare. L’obiettivo è quello di diventare un luogo dove è possibile sperimentare nuovi paradigmi di sviluppo e dove sia possibile consolidare un ecosistema innovativo di bioeconomia circolare.

In questo contesto, da una collaborazione tra la Regione Umbria e Novamont, leader nel settore delle bioplastiche, ha preso vita il Manifesto, il quale si fonda su dei punti principali che saranno oggetto di confronto tra i vari soggetti interessati. Lo scopo è quello di arrivare a una versione definitiva entro la fine di gennaio del 2023 che verrà poi sottoposta all’esecutivo e discussa in una convention che si terrà ad aprile in Umbria.

I punti principali su cui verte il manifesto sono:

Dignità autonoma ed economica alla bioeconomia circolare

Misure che incentivino l’integrazione tra filiere agricole e industriali

Politiche che valorizzino l’alto livello di innovazione del settore

Lotta alla illegalità e al dumping internazionale

Promozione del modello italiano quale best practise europea

Rafforzamento delle competenze specialistiche e della consapevolezza della popolazione della bioeconomia circolare