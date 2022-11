The Witcher: una petizione per mantenere Henry Cavill protagonista è arrivata a 200.000 firme

Dopo che è stata diffusa la notizia del passaggio di consegne per il ruolo di protagonista di The Witcher da Henry Cavill a Liam Hemsworth, gli appassionati della saga videoludica e del telefilm si sono scatenati esprimendo la loro opinione. Tra tutte le iniziative spicca una petizione su Change.org con cui i fan hanno chiesto di mantenere Cavill nella parte di Geralt di Rivia. La petizione ha quasi raggiunto le 200.000 firme.

Ecco un estratto del messaggio che affianca la petizione:

Henry Cavill non può lasciare il ruolo di Geralt per concentrarsi su Superman, i produttori di Netflix hanno preso ancora una volta una decisione grave che va contro i fan. La devozione degli appassionati per il materiale originale è una delle ragioni del successo del serie TV, un qualcosa che è stato sbeffeggiato dagli showrunner e dai produttori. Henry Cavill è un fan della saga, e sa di cosa c’è bisogno per restarvi fedeli il più possibile. Vi dimostreremo il nostro disappunto in termini numerici, perché siamo pronti ad abbandonare la serie e, potenzialmente, anche i nostri abbonamenti dopo la fine della terza stagione […] Abbiamo già sofferto per il disastroso finale di Game of Thrones, non ripetete lo stesso errore.