Scrooge: Canto di Natale – Il trailer del film d’animazione in uscita su Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso il trailer di Scrooge: Canto di Natale, il nuovo film d’animazione dedicato al racconto classico di Charles Dickens, che è divenuto un simbolo del periodo natalizio. Si tratta di una produzione Timeless Films.

Ecco il trailer di Scrooge: Canto di Natale.

Questa è la descrizione della produzione:

L’intramontabile leggenda di Charles Dickens rinasce in questo adattamento musicale soprannaturale con viaggio nel tempo della storia di Natale per eccellenza. Produzione di Timeless Films in associazione con Axis Studios e regia di Stephen Donnelly.