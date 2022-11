Questa Nintendo Wii nasconde al suo interno un potente Mac Mini

All’apparenza sembra una Nintendo Wii, la console uscita nel lontano 2006, ma non fatevi ingannare: in realtà questa console da gioco nasconde al suo interno un potente Mac Mini di ultima generazione. Questo simpatico punto d’incontro tra il mondo delle console da gioco e quello dei prodotti della Apple è opera dello youtuber Mike Miami, che ha ovviamente documentato la sua impresa con un video caricato sul suo canale.

Il Mac Mini è stato aperto e smontato e lo stesso è stato fatto con la Nintendo Wii. I componenti del computer, incluso il processore M1, sono quindi stati installati all’interno della console. Curiosamente, Mik Miami è riuscito a conservare la porta HDMI e la presa di corrente originali della console.

Ovviamente lo youtuber ha dovuto usare un po’ di ingegno. Alcuni dei componenti interni sono stati sacrificati: ad esempio la ventola e l’alimentatore del Mac hanno richiesto dei lavori di modifica. Nella fattispecie: il sistema di alimentazione è stato sostituito con un prodotto pensato per il Microsoft Surface.

Usando una stampante in 3D, lo youtuber ha creato dei pezzi plastici – come alcune paratie e delle guide per alloggiare i componenti all’interno della Wii – in modo da ottenere un risultato ancora più pulito.