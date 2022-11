Meta: licenziamenti anche in Italia, perderà il lavoro un dipendente su sei

Questa settimana Meta ha annunciato il licenziamento di 11mila dipendenti in tutto il mondo. Negli oltre 18 anni dalla sua fondazione, la società di Mark Zuckerberg non aveva mai organizzato un piano di licenziamenti di questa entità. Il taglio del personale non ha risparmiato nemmeno l’Italia.

Sono 22 i dipendenti italiani di Meta che verranno lasciati a casa. A dare la notizia è Wired Italia, che ha ottenuto una lettera inviata a tutto il personale e firmata dal country manager Luca Colombo.

La filiale italiana della società che controlla Facebook ha comunicato il piano di esuberi al Ministero del Lavoro e alla Regione Lombardia, dove ha sede. Sono stati avvertiti anche l’ispettorato territoriale del lavoro e le principali sigle sindacali.

La filiale italiana di Meta – che si chiama tutt’ora Facebook Italy srl – aveva un team composto da 126 persone. Con i nuovi esuberi, l’azienda perde circa 1/6 della sua forza lavoro.

I dipartimenti H&R (e quindi recruiting e selezione del personale), comunicazione, attività di prodotto, traduzione, gestione delle campagne pubblicitarie e contatto con le PMI sono i più colpiti dagli esuberi.

“In Italia tutte queste funzioni vengono di fatto azzerate, salvo nove posti preservati nell’area marketing”, scrive Luca Zorloni su Wired Italia.

«Le cose non sono andate come avevo sperato», ha scritto Mark Zuckerberg in una lettera inviata a tutti i dipendenti. «La recessione macroeconomica e l’aumento della concorrenza hanno diminuito le nostre entrate in un modo che non mi aspettavo. Ho sbagliato e di questo me ne assumo la piena responsabilità».