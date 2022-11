Epic Games Store: giochi gratis del 10 novembre 2022 disponibili

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana, che saranno disponibili da oggi 10 novembre al 17 novembre 2022. Si tratta di Alba: A Wildlife Adventure e Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Alba: A Wildlife Adventure è un adventure a tema ecologico sviluppato dagli autori di Monument Valley Alba e Inés sono due bambine intenzionate a salvare un’isola spagnola nel Mediterraneo dalla speculazione edilizia, dal momento che il sindaco della cittadina ha annunciato la volontà di costruire un grosso hotel di lusso al posto della riserva naturale.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun, invece, è un gioco stealth tattico hardcore ambientato nel Giappone del periodo Edo. Un nuovo shogun sale al potere in Giappone e porta la pace in tutto il paese. Recluta cinque specialisti dotati di abilità straordinarie per quanto riguarda assassini, sabotaggi e spionaggio – recita la descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.