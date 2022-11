Tales of Symphonia Remastered: svelata la data d’uscita con un trailer

Bandai Namco ha annunciato con un trailer la data d’uscita di Tales of Symphonia Remastered, la versione rimasterizzata di uno dei capitoli più apprezzati della celebre serie JRPG. Il gioco sarà dunque disponibile a partire dal 17 febbraio 2023 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Vediamo il trailer:

La versione rimasterizzata dell’apprezzato titolo della serie Tals of riproporrà per intero l’esperienza ludica e contenutistica dell’opera originaria, rilasciata nel 2004 su Game Cube, ma in una veste grafica rimodernata. Tales of Symphonia Remastered, infatti, sarà caratterizzato da un comparto tecnico aggiornato, con una risoluzione più elevata e modelli poligonali più definiti e con una revisione del sistema di controllo e dell’interfaccia.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il mondo di Sylvarant è controllato dai sinistri Desiani. Per fermarli, il Prescelto deve raggiungere la cima della Torre della Salvezza. Lloyd si mette in viaggio con Colette, l’attuale Prescelta, nonché sua amica d’infanzia, in questo classico RPG d’azione. Il destino di due mondi collegati tra loro è in bilico.

Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente è stato anche confermato che l’edizione rimasterizzata di Tales of Symphonia non andrà oltre i 30 fps su PS4, Nintendo Switch ed Xbox One. L’unico modo per giocare a 60 FPS rimane quindi la versione GameCube. Il gioco, inoltre, proporrà poi come risoluzione massima 1080p. In versione portatile su Switch, invece, si fermerà a 720p.