La Polizia di Stato ha ordinato 616 Alfa Romeo Tonale in assetto “Tutela del territorio pesante”

La Polizia di Stato ha ordinato 616 Alfa Romeo Tonale. I SUV del Biscione verranno utilizzati per le operazioni di pattugliamento stradale. L’accordo conferma un sodalizio – quello tra Alfa e Forze dell’Ordine italiane – che ha radici estremamente profonde.

L’ordine della Polizia di Stato arriva a stretto rigiro rispetto a quello dell’Arma dei Carabinieri, che ne ha ordinate recentemente 360 unità. In entrambi i casi, la Tonale viene venduta nell’assetto Tutela del territorio pesante, che include alcuni accorgimenti necessari per rendere la Tonale adatta a compiti di pubblica sicurezza.

L’ordine ovviamente è stato preceduto da una gara d’appalto Consip. In totale, sono 1.300 le vetture Alfa Romeo (Stelvio inclusa) acquistate dal governo italiano.

L’Alfa Romeo Tonale in assetto Tutela del territorio pesante è contraddistinta dagli scompartimenti interni – tra cui quello preposto per l’arma -, dalla livrea bianco e azzurra della Polizia di Stato e ovviamente da blindatura e paratia divisoria necessaria per dividere l’alloggio del conducente dal divanetto posteriore.

Sotto al cofano di questa speciale versione della Tonale troviamo un motore 1.5 ibrido da 160 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio robotizzato a doppia frizione con 7 rapporti.