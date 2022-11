Intervista a Denise Gough, Dreda di Andor

Al Lucca C&G ho avuto l’opportunità di assistete al panel organizzato da Disney per la serie Andor, nuovo show ambientato nella galassia lontana lontana. Denise Gough era l’ospite d’onore. Durante l’evento abbiamo visto assieme all’attrice il nuovo episodio della serie Disney. Successivamente Denise Gough, Dedra di Andor, ci ha raccontato diverse cose interessanti durante l’intervista effettuata a Lucca. Domani uscirà su Disney+ il nuovo capitolo di Andor, per l’occasione ecco la nostra intervista alla protagonista del lato oscuro della forza.

L’attrice di Monday ci ha raccontato come per lei entrare nel franchise di Star Wars sia del tutto nuovo. Denise è abituata a recitare in teatro e per le lei Andor è la prima esperienza seriale all’interno di un grade franchise.

Per rompere il ghiaccio ho chiesto subito a Denise come si è sentita la prima volta che si è vista con indosso il costume di Dedra.

“Era molto largo, così non mi è piaciuto. Era disordinato. Ma quando l’hanno sistemato ed hanno aggiunto la cintura e cambiato gli stivali ho pensato… si sto abbastanza bene. Ero felice di indossarlo.”

Dedra è la villain di Andor. Questa è la prima volta che una donna all’interno del franchise di Star Wars occupa una posizione di comando nel Dark Side. Dedra, inoltre non è una semplice donna né una semplice villain, ha tante sfumature. Che ne pensi?

“Si parla molto del fatto che Dedra sia una donna in un mondo di soli uomini. Penso di aver iniziato io il dialogo. Ritengo che quello che amo di più del suo personaggio sia il fatto che il suo essere donna è secondario. La vera storia è che lei è una persona in un ambiente in cui le persone (in generale) sono pigre. È frustante per lei perché è molto brillante, intelligente. Interroga tutto. È meticolosa. Le persone che hanno più riconoscimenti di lei non stanno facendo bene il loro lavoro. Il fatto che Dedra sia una donna è importante solo all’inizio ma poi realizzi che è una fascista. Ed è molto brava nel suo lavoro ma nessuno le presta attenzione. Deve lottare molto intensamente affinché la sua voce sia ascoltata. Possiamo capirla perchè come donne capiamo come ci si sente ma amo il fatto che ad un certo punto smettere di essere considerata come donna e inizia ad essere la persona che è eccellente nel suo lavoro e basta. É una fascista ed è una donna. Ed è davvero tanto competente.”

Cosa ti ha attratto di più nell’interpretare questo personaggio?

“La scrittura, la sceneggiatura è sbalorditiva. Lei non chiede scusa per essere così brava in quello che fa. È stato davvero bello. E ho potuto interpretare il suo essere volubile, davvero molto bello!”

Visto che hai già recitato con Sebastian Stan in Monday, ti piacerebbe unirti a lui nell’MCU?

“No, magari a teatro.”

Dato che ami recitare a teatro, pensi che prima o poi Star Wars potrebbe diventare un’opera teatrale?

“Se trovano il giusto team. Forse, non lo so. Penso che tutto sia possibile con questi prodotti. Guarda cosa hanno fatto già. Star Wars è al mondo da 70 anni. Pensi che si fossero immaginati all’inizio di poter arrivare a dove sono ora? È enorme. Quindi chi lo sa? Ma io non voglio essere in un’opera teatrale. Sembra che ci sia davvero tanto duro lavoro ma Harry Potter è stato trasposto come opera di teatro ed è andato molto bene quindi chi lo sa. Gli auguro ogni bene se lo faranno.”

Sul nostro canale YouTube trovate anche la video intervista, eccola qui.

