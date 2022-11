Black Panther: Wakanda Forever – Da oggi al cinema il nuovo film Marvel

Da oggi, 9 novembre, arriva nelle sale cinematografiche Black Panther: Wakanda Forever, il lungometraggio dei Marvel Studios che prosegue le vicende del Wakanda, questa volta senza il suo simbolo, T’Challa, scomparso anche nell’universo narrativo. Si è parlato molto di questo film, e finalmente anche il pubblico italiano potrà vederlo in sala e dire la sua.

Ecco il trailer di Black Panther: Wakanda Forever.

L’assenza di Chadwick Boseman è un punto focale di ciò che è avvenuto attorno alla produzione di Black Panther: Wakanda Forever, e di ciò che avviene all’interno del film, considerando che la storia è improntata sulla morte di T’Challa. Sono in molti all’interno della produzione a dichiarare che la non sostituzione di Boseman sia stata la scelta migliore. Lupita Nyong’o ha detto:

Non si tratta solo della morte di Black Panther. Si sta seppellendo T’Challa, portando questa cosa dalla vita reale ai film. So che ci sono delle ragioni per cui le persone vorrebbero un recast, ma io non riesco ad avere questo pensiero. Non ne ho la testa per discuterne, né l’oggettività. Non sono oggettiva.

La morte di Boseman ha colpito molto Lupita Nyong’o, e la stessa interprete, parlando con il The Hollywood Reporter, ha dichiarato di aver pianto dopo aver letto la sceneggiatura di Black Panther 2. Per l’uscita del film è stato lanciato anche il brando della popstar Rihanna, intitolato Lift Me Up, che mette in evidenza i sentimenti di commozione del lungometraggio. Ecco la traccia.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Per chi volesse scoprir i tratti essenziali del character, Panini Comics ha pubblicato un volume agile che raccoglie alcune delle storie più significative su Black Panther.

