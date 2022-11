Star Wars: Shawn Levy in trattative per dirigere un nuovo film

Deadline ha rivelato che Shawn Levy è in trattative per curare la regia di un film su Star Wars.

Arrivano novità per quanto riguarda la produzione dei nuovi film di Star Wars: il regista Shawn Levy è in trattative per realizzare un lungometraggio della saga. Sembra che il filmmaker si dedicherà a questo progetto dopo aver concluso il suo lavoro su Deadpool 3.

La notizia di Shawn Levy alla regia di un film di Star Wars arriva in un momento in cui il filmmaker si trova in un momento molto prolifico della sua carriera. Oltre al lavoro su Deadpool 3, Levy ha anche dato il suo contributo alla produzione di Stranger Things. E proprio riguardo ad un incrocio tra Deadpool e Stranger Things lo stesso Levy aveva detto scherzando:

Io e Ryan Reynolds stiamo cercando di capire come poter fare questo tipo di crossover tra Deadpool e Stranger Things.

Ricordiamo che su Star Wars sono in sviluppo vari progetti, tra cui un film che vedrà coinvolto Kevin Feige come produttore, uno sceneggiato da Damon Lindelof, ed un altro che avrà alla regia Taika Waititi. In cantiere ci sarebbe anche una trilogia affidata a Rian Johnson che è stata messa in stand-by, ma, a quanto pare, la mole di produzioni in sviluppo sull’universo di Star Wars è davvero tanta.