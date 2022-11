Smartphone: saranno usati per monitorare la stabilità dei ponti

Una nuova tecnica per verificare la stabilità dei ponti è stata recentemente sperimentata in Italia sotto la guida dell’Istituto di Tecnologia del Massachussetts (Mit) e prevede l’uso di dati raccolti dagli smartphone di chi ci transita sopra. Questi dati permettono di monitorare lo stato di salute dei ponti, riducendo, così, i costi e allungando la vita delle strutture.

Il lavoro, a cui ha collaborato anche Paolo Santi dell’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), è stato pubblicato sulla rivista Communications Engineering e punta a essere ampliato per monitorare i viadotti di tutta la rete autostradale.

I ricercatori hanno svolto dei test in collaborazione con ANAS in una serie di viadotti del comune di Ciampino su cui erano stati installati in precedenza dei sensori fissi allo scopo di verificare l’efficacia della tecnica. Questa presenta diverse sfide, in modo particolare quella di riuscire a distinguere i passaggi migliori, ovvero utilizzare i dati dei passaggi effettuati a velocità adatte alla raccolta di dati e con minori disturbi (come il passaggio di un camion nello stesso momento).