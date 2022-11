Shazam! Furia degli Dei: Zachary Levi presenta la nuova locandina con un post scherzoso

Passato il ciclone Black Adam, è ora per DC Films di concentrarsi su Shazam! Furia degli Dei, di cui rimane confermata la data d’uscita al 17 marzo nei cinema statunitensi: l’annuncio arriva insieme al nuovo poster ufficiale, presentato, in modo molto scherzoso, dal protagonista Zachary Levi con un post su Twitter in cui da sfogo all’esuberanza adolescenziale di Billy Batson.

Mark your calendars, y’all! @ShazamMovie ! Fury of the Gods – wiser, stronger, faster, funnier, I mean, overall, cooler than the rest (and did we mention ✨humble ✨ 😏💅) coming ATCHA only in theaters on March 17. #ShazamMovie 2 #ElectricBoogaloo pic.twitter.com/p41xrFc4XG

— Zachary Levi (@ZacharyLevi) November 7, 2022