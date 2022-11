L’App Store spia ogni singolo movimento dell’utente? La denuncia (con video) di due sviluppatori

Secondo due sviluppatori, Apple monitorerebbe ogni singola azione degli utenti all’interno dell’App Store, il suo marketplace ufficiale. È una teoria che al momento non ha conferme ufficiali e che, chiaramente, è in evidente contrasto con quanto Apple ha promesso ai suoi utenti nel corso degli anni, ossia di essere un’azienda che ha a cuore la loro privacy.

Secondo i due sviluppatori noti con lo pseudonimo Mysk, Apple sarebbe in grado di tracciare tutti i tap effettuati dagli utenti dell’App Store. Insomma, ogni movimento, anche il più trascurabile, verrebbe monitorato e studiato dall’azienda.

Secondo i due, Apple avrebbe un registro dettagliato con i log di tutte le interazioni degli utenti all’interno dell’App Store. Probabilmente questo registro servirebbe ad Apple per capire dove posizionare ogni icona, oltre che i banner pubblicitari, in modo da rendere l’esperienza d’utilizzo dello store il più piacevole possibile.

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022