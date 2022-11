Honor presenterà presto un nuovo top di gamma: appuntamento a fine novembre

Honor ha annunciato un nuovo evento di presentazione. Curiosamente, sarà dedicato ad un nuovo smartphone top di gamma – e non alle proposte mid-range. Il nuovo telefono potrebbe montare il SoC Snapdragon 8 Gen 2, l’attesissimo chipset che rappresenterà il nuovo punto di riferimento per l’ecosistema Android.

L’appuntamento con Honor è fissato per il 23 novembre. “Rimani sintonizzato per una grande sorpresa, il nuovo flagship di Honor arriverà il 23 novembre”, si legge in un teaser dell’evento pubblicato dall’azienda. L’evento è dedicato al mercato cinese e, anche per questo motivo, l’orario non è dei minori.

L’evento si terrà infatti mercoledì 23 novembre alle 14:30 del fuso orario cinese, che corrispondono alle 7:30 di mattina italiane.

Honor non si è sbilanciata più di tanto. Non sappiamo quale modello di telefono verrà annunciato il 23 novembre. L’azienda non ha mostrato teaser del design dello smartphone e non ha comunicato informazioni sulle sue specifiche.

Secondo alcune indiscrezioni, il telefono che verrà mostrato potrebbe essere il primo dispositivo a montare il nuovo Soc Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm – che dovrebbe venire presentato nei prossimi giorni. Sappiamo inoltre che Honor sta già da tempo lavorando a ben due telefoni on il nuovo chipset. Non resta che aspettare il 23 novembre per saperne di più.