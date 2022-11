Europa: le temperature sono aumentate del doppio rispetto al resto del mondo

Negli ultimi 30 anni in tutto il mondo le temperature sono aumentate, ma in Europa queste sono salite il doppio più velocemente rispetto al resto del mondo. Tra il 1991 e il 2021 la media delle temperature è aumentata di circa 0,5°C ogni decennio.

Il valore registrato non è solo il più alto ma è anche il più rapido aumento registrato nei vari continenti ed è stato certificato dall’ultimo report sullo Stato del Clima Europeo realizzato dall’OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale). La temperatura media del 2021 è stata tra la sesta e la decima più alta mai registrata. Lo scorso anno è stato, inoltre, tra quelli più colpiti dagli eventi avversi causati dal cambiamento climatico.

Diverse regioni hanno subìto temperature molto elevate, come per esempio la Sicilia che, nel mese di agosto, ha toccato i 48,8°C. Senza contare che queste temperature hanno portato a una siccità senza precedenti che ha contribuito alla diffusione di incendi boschivi veramente devastanti come quelli avvenuti in Francia, in Grecia e in Italia.

Alcune zone sono state poi colpite da tempeste e inondazioni che rappresentano circa l’84% degli eventi climatici estremi. Questi, oltre alle numerose vittime, hanno causato danni economici superiori a 50 miliardi di dollari e influenzato la vita di 510mila persone. Anche il ghiaccio marino ha subìto le conseguenze della crisi climatica. A settembre sono stati rilevati dei livelli inferiori alla media del 37% circa.