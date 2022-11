Disabilità motoria: al via il corso per assistenti personali

Torna il corso per assistenti personali, l’inserimento di lavoratori qualificati per le persone con disabilità motoria.

Al via una formazione specifica per ottenere le conoscenze di base come assistente personale. Essa è proposta da associazioni nazionali di settore come Famiglie Sma (atrofia muscolare spinale) e Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). Hanno le loro sezioni a Milano e nel Lazio e l’idea della formazione è stata ideata con gli esperti dei Centri Clinici Nemo. Questi sono i centri specializzati per curare le malattie neuromuscolari e Nemo Lab, il primo hub in Italia mirato alla ricerca tecnologica per tali patologie. L’erogazione è da parte della Fondazione Luigi Clerici.

Il corso si era già tenuto nel 2021 con oltre 60 assistenti e torna questo autunno durando due settimane. La formazione si terrà da remoto con lezioni online e due giorni in presenza. Il corso è previsto a Roma il 22-23 novembre (per iscriversi, al costo di 50 euro, la mail è sociosanitario@clerici.lombardia.it). La formazione è mirata a chi è disoccupato e rappresenta un canale diretto per favorire l’occupazione. A percorso terminato, poi avverrà il contatto immediato con le persone disabili bisognose di assistenza.

Insomma, un’occasione lavorativa e una risposta alla necessità di una vita sempre più indipendente dagli altri. L’assistente personale permette al disabile di vivere la vita con indipendenza, apportando aiuto pratico per la cura e per i propri impegni personali. Una professione complicata da trovare perché si richiedono capacità di ascoltare, una buona empatia e la grande sensibilità di rispettare i confini e l’autonomia altrui. Sma e Uildm hanno messo in campo le loro competenze per la formazione di figure competenti. In modo che possano rappresentare braccia e gambe di chi vuole avere una vita più indipendente.