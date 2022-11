Patrone 100: il primo in versione entrobordo diesel

Gran successo per il primo Patrone 100 in versione entrobordo diesel. Ha fatto il suo debutto nei saloni di Cannes e Genova sposando critica e pubblico.

È avvenuta la presentazione del Patrone 100. Un nome legato al filone dei primi gozzi da pesca a remi e a vela della tradizione ligure dal lontano 1922 con Giuseppe Patrone. Poi nel 1984 l’acquisizione del cantiere da parte di Pier Michele e Ornella Moreno che danno un valore aggiunto all’antica artigianalità cantieristica con l’innovazione tecnologica.

Patrone 100 è un nuovo gozzo della lunghezza di poco più di 10 metri ed è omologato come natante. Un ottimo modo per celebrare il centenario del cantiere. Un degno erede delle barche Patrone degli anni Sessanta. Si tratta di un daycruiser con richiami tradizionali mantenendo la delfiniera.

Un modello sportivo-elegante e vivibile da 1,78 a 1,86 metri che conquista armatori e cattura anche i nuovi diportisti. Questi ultimi attenti alle alte prestazioni e alla praticità d’utilizzo. Introdotti la motorizzazione fuoribordo e l’uso del teak ecologico in coperta. Ha una carena ottimale come garanzia delle sue doti marine.

Il T-top è l’elemento stilistico novità per il cantiere Patrone. Un modo per aumentare la sua funzionalità: ombreggiatura e riparo del ponte di poppa, senza sacrificare l’esposizione a 360 gradi sull’acqua. Un’imbarcazione rilassante per l’armatore e i suoi ospiti trascorrendo piacevoli momenti conviviali all’aria aperta fra chiacchiere e sole.

La dinette di poppa può essere anche un secondo solarium. La spiaggetta diventa anche fruibile con i fuoribordo, dotata di due scalette laterali con doppio accesso dal pozzetto. Presente anche un piano cottura in plein air sotto i sedili ribaltabili della guida.

Nel ponte inferiore c’è la cabina armatoriale a prua con un letto matrimoniale grande e due soluzioni di layout. La prima è in versione Deluxe per chi naviga in coppia e vuole comodità e privacy. L’altra è la Family adatta per la famiglia con una seconda cabina.

I materiali e i tessuti naturali scelti sono firmati da Loro Piana Interiors, in linea con la genetica dell’imbarcazione. Il bianco e il beige chiaro con sfumature marroni che danno vita a una combinazione che richiama la natura in toni sabbia e legno. Un vera imbarcazione paradisiaca!