The Watcher e Monster: Netflix rinnova le due serie di Ryan Murphy

Ryan Murphy è più che una garanzia, si può considerare una sorta di Re Mida, e Netflix questo lo ha capito bene, considerando che ha rinnovato le sue due serie Monster e The Watcher: la prima è stata rinnovata per altre due stagioni, mentre The Watcher avrà una seconda stagione.

Tutto ciò è dovuto al grande successo riscosso da Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story, che ha portato il telefilm ad essere visto per 934 milioni di ore, arrivando ad essere considerata come la seconda serie TV in lingua inglese più vista di sempre su Netflix. Mentre The Watcher è stato lanciato il 13 ottobre, riscuotendo anch’esso grande successo.

Bela Bajaria di Netflix ha dichiarato su questi rinnovi:

Il pubblico non ha fatto altro che guardate The Watcher e Monster, il team creativo guidato da Ryan Murphy e Ian Brennan su Monster, assieme a Eric Newman che ha lavorato su The Watcher hanno creato storie capaci di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Queste storie riescono a far risuonare la voce di Ryan Murphy, che è stato capace di far vibrare emozioni e di proporre fenomeni culturali che non vediamo l’ora di far proseguire nell’universo di The Watcher e Monster.

