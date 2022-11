Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, una clip in esclusiva dal corto animato

I Minions giocano di ruolo in una clip inedita ed esclusiva per Lega Nerd tratta da Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo.

La serie cinematografica d’animazione più gialla di sempre (scusate Simpson) aggiunge un capitolo tutto da ridere alla sua saga con il film Illumination Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, disponibile ora in Home Video con oltre 60 minuti di contenuti speciali di assoluto intrattenimento, compresi due coloratissimi mini movie tutti da ridere, Minion e Mostri (“Minions & Monsters”) e Minion Post Moderni.

Ed è proprio dal primo mini movie che vi mostriamo una divertente clip inedita ed in esclusiva per Lega Nerd, in cui vediamo i nostri Minions alle prese con una sessione di gioco di ruolo tabletop in cui la fantasia viaggia sfrenata, con risultati follemente divertenti.

Il film, disponibile ora in Dvd, Blu-ray e Digital Download, è stato il successo d’animazione dell’anno: i fan possono scoprire (o riscoprire) l’esilarante storia di come i Minions e Gru sono diventati la squadra più cattiva del mondo! Ricchissima di contenuti esclusivi, questa edizione da collezione include due mini-movie esclusivi, extra da non perdere, una lezione tutorial per disegnare ed animare i personaggi insieme al co-regista Brad Ableson e tantissime attività per tutta la famiglia.

Sinossi del film:

Molto prima di diventare il maestro del male, Gru era solo un ragazzino di 12 anni che viveva nei sobborghi della città nel cuore degli anni ‘70, tramando di conquistare il mondo dal suo seminterrato. Quando il famigerato gruppo di supercriminali, i Malefici 6, spodesta il loro leader, Gru tenta di unirsi a loro, ma si ritrova ben presto ad essere il nemico mortale all’apice del male. Con Gru in fuga, i Minions cercano di apprendere le arti marziali per salvarlo, e Gru scopre che anche i criminali hanno bisogno di aiuto dai loro amici. Con l’umorismo irriverente che contraddistingue la saga, Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo ti darà più avventura e azione di ogni altro film di “Cattivissimo Me”!

Il film è scritto e diretto da Kyle Balda (Minion, Cattivissimo Me 3, Lorax), co-diretto da Brad Ableson (Minion holiday special) e Jonathan del Val (Pets 2: Vita da animali); co scritto da Matthew Fogel (The Lego Movie 2: Una Nuova Avventura) e Brian Lynch (Minion, Pets – Vita da animali), con Steve Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Jean-Claude Van Damme, Julie Andrews, e Alan Arkin. Le musiche originali sono di Heitor Pereira. La voce italiana di Gru è quella di Max Giusti.

Contenuti Speciali nei Formati DVD e Blu-ray

Minion Post Moderni (Mini Movie) – Scopri la nascita e la caduta del genio artistico di un Minion quando si intrufola in una galleria d’arte post moderna degli anni ’70 insieme ad un altro Minion, e crea senza volerlo una nuova esplosiva forma d’arte che viene acclamata dai critici come la più grande mai vista. Quando la critica si sposta su un nuovo artista, il nostro Minion cerca di tornare sotto i riflettori, il che lo porta ad un’inaspettata nuova carriera.

(Mini Movie) – Scopri la nascita e la caduta del genio artistico di un Minion quando si intrufola in una galleria d’arte post moderna degli anni ’70 insieme ad un altro Minion, e crea senza volerlo una nuova esplosiva forma d’arte che viene acclamata dai critici come la più grande mai vista. Quando la critica si sposta su un nuovo artista, il nostro Minion cerca di tornare sotto i riflettori, il che lo porta ad un’inaspettata nuova carriera. Minion e Mostri (Mini Movie) – Segui un nuovo Minion che si unisce ad un gruppo più esparto in un gioco di ruolo di fantasia. Dopo aver imparato a fatica le regole, il Novellino inaspettatamente sale in cattedra e vince il gioco, ottenendo così la corona magica e la stima dei suoi compagni.

(Mini Movie) – Segui un nuovo Minion che si unisce ad un gruppo più esparto in un gioco di ruolo di fantasia. Dopo aver imparato a fatica le regole, il Novellino inaspettatamente sale in cattedra e vince il gioco, ottenendo così la corona magica e la stima dei suoi compagni. Scena Estesa

Curiosità dal set

I Minion e le Arti Marziali

Una Lezione Tutorial per disegnare con Brad Abelson

Un Covo Perfetto: realizza il tuo covo Minion – I Minion non sono gli unici che possono costruire un covo segreto – ora puoi anche tu! (E il tuo non deve per forza essere sotto il letto di Gru).

Tantissime attività per la famiglia… e molto altro!

Leggi anche: