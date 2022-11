Kevin O’Neill: morto il disegnatore de La Lega degli Straordinari Gentlemen

All’età di 69 anni si è spento Kevin O’Neill, disegnatore noto per aver lavorato a La Lega degli Straordinari Gentlemen, fumetto realizzato assieme ad Alan Moore. Secondo quanto è stato rivelato O’Neill sarebbe scomparso già da una settimana, a causa di una malattia che lo ha condizionato per molto tempo.

Kevin O’Neill è stato un fumettista britannico che ha lavorato per tanti anni sia come artista che come editor, facendosi notare già sulla rivista antologica 2000AD. Tra le sue creazioni più note possiamo menzionare Marshal Law e Nemesis the Warlock.

Ricordiamo che La Lega degli Straordinari Gentlemen è stato creato da Alan Moore assieme a Kevin O’Neill nel 1999, e tra il fumetto principale ed i vari spin-off il lavoro sul titolo è proseguito fino al 2019. Tra gli altri lavori di O’Neill possiamo menzionare la sua partecipazione ai fumetti di Lanterna Verde. E proprio Tales of the Green Lantern Corps Annual #2 fu disegnato da O’Neill su un sceneggiatura dello stesso Alan Moore.

Sempre grazie al suo lavoro su La Lega degli Straordinari Gentlemen, nel 2003 il disegnatore Kevin O’Neill ha ottenuto il premio Eisner Award per la “migliore miniserie” dell’anno.

