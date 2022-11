Alberi: un piano verde da 400mila euro

Il censimento periodico e aggiornato permette di accertare lo stato di salute di ogni albero esistente e così valorizzare la sicurezza dei cittadini. Il Comune di Cinisello Balsamo ha deciso di prendersi cura del proprio patrimonio verde con oltre 16mila esemplari. Insieme al censimento e alla valutazione degli alberi, si includono l’analisi di ogni arbusto, la segnalazione della manutenzione necessaria, le potature ed eventuali abbattimenti. Definito quindi dal Comune un progetto da 400mila euro mirato alla manutenzione straordinaria del verde pubblico con interventi periodici già programmati.

Con questo progetto l’amministrazione stanzia un investimento importante per la cura del patrimonio botanico e per garantire la sicurezza del territorio. Con il settore abbiamo messo a sistema quanto emerso dal censimento arboreo, strumento a cui il Comune ricorre costantemente, con l’obiettivo di definire gli interventi più occasionali e limitare i rischi a persone o cose durante l’anno.

Giuseppe Berlino, il vicesindaco con delega all’Ambiente

Cinisello Balsamo ospita più di 16mila alberi di specie e natura diversa, inclusi tre esemplari per anzianità, pregio e dimensioni monumentali. Si tratta di una magnolia e un bagolaro nel giardino di Villa Ghirlanda Silva. Oltre a un secondo bagolaro in una proprietà privata in via Cornelio a Cinisello Balsamo. Dal 2019 si contano in tutto 689 esemplari abbattuti o caduti per calamità naturali. Per compensare le perdite sono stati ripiantati 263 nuovi esemplari. Il progetto previsto sarà dedicato alla messa a dimora di nuove specie e alla rigenerazione del verde. I lavori saranno svolti nel 2023 dando priorità agli interventi più urgenti. In primavera previsti nuovi cento alberi da piantare.