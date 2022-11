AirBnB sarà un po’ più trasparente sui prezzi dei suoi alloggi: addio alle tasse ‘occulte’

AirBnB vuole mostrare i prezzi dei suoi alloggi in modo più trasparente, in modo da evitare spiacevoli sorprese finali. Al momento del check-out.

AirBnB vuole mostrare i prezzi dei suoi alloggi in modo più trasparente, in modo da evitare spiacevoli sorprese finali. Al momento del check-out. In sostanza, AirBnB mostrerà fin da subito il costo totale del soggiorno, modificando l’attuale sistema che è un po’ troppo poco trasparente quando si parla di commissioni e costo totale del soggiorno.

Attualmente AirBnB mostra ai suoi clienti i prezzi per notte dei soggiorni, che tuttavia non includono eventuali spese per le pulizie. Una commissione nascosta, che viene decisa arbitrariamente dagli host. Questo fa sì che a parità di prezzo per notte, due alloggi possano avere un costo effettivo molto diverso. Poi bisogna calcolare anche i costi del servizio – la percentuale che si prende AirBnB – ed eventuali tasse.

«A partire dal prossimo mese – ha promesso il CEO Brian Chesky – vedrete il prezzo complessivo del soggiorno, privo esclusivamente delle tasse (calcolate a parte), già dai risultati del motore di ricerca sulla mappa. Volendo potete impostare di visualizzare sempre anche il costo comprensivo delle tasse o soggetto ad eventuali sconti».

In questo modo gli utenti saranno in grado di individuare gli alloggi più convenienti fin da subito, semplificando di molto il confronto tra soluzioni diverse.

Brian Chesky ha anche spiegato che l’algoritmo di AirBnB verrà modificato in modo tale da privilegiare le soluzioni che hanno un costo totale – e quindi comprensivo di spese di pulizia e commissioni – più basso. Oggi l’algoritmo tiene in considerazione solamente il prezzo per notte scorporato da altre voci di spesa.

AirBnB aiuterà anche gli host a stabilire i prezzi dei loro alloggi in base alla reale domanda del mercato. I gestori delle strutture verranno guidati affinché selezionino prezzi competitivi e appetibili.

Brian Chesky ha anche sconsigliato agli host di imporre ai clienti delle condizioni di checkout irragionevoli (come rifare il letto e pulire con l’aspirapolvere). Eventuali richieste che vadano oltre il semplice “chiudere le luci e chiudere a chiave la porta” dovranno venire indicate prima del momento della prenotazione.