Willow: tutto quello che c’è da sapere sulla serie sequel

Lucasfilm torna in un mondo fantasy: tutto ciò che c'è da sapere sulla prossima serie di Willow in arrivo su Disney Plus.

Non ci vergogniamo di dire che faremo un po’ come l’anziana protagonista del Titanic… Sono passati 34 anni da quando siamo stati introdotti per la prima volta nel mondo fantasy oscuro che è apparso per la prima volta quando Willow è uscito nei cinema nel 1988. Basato su una storia di George Lucas, il film di Ron Howard ha visto Willow (Warwick Davis) intraprendere un’epica ricerca per porre fine alle forze dell’oscurità.

Lucasfilm per adesso ha trascorso la maggior parte del suo tempo in una galassia molto, molto lontana con il continuo, astronomico successo di Star Wars ma sono anche destinati a tornare alle avventure archeologiche di Indiana Jones. In tutto ciò Willow è l’unica volta in cui Lucasfilm si è cimentata nel genere fantasy.

Ormai la tanto attesa serie sequel di Willow è quasi arrivata dopo essere stata in lavorazione per un bel po’ di tempo, e di seguito troverete tutto ciò che c’è da sapere prima di vederla. La produzione della serie è iniziata nel giugno 2021, ma allo Star Wars Celebration del 26 maggio abbiamo finalmente appreso che la nuova serie sarebbe arrivata su Disney Plus entro la fine dell’anno.

Scritto dallo stesso George Lucas e diretto da un Ron Howard ancora giovane e sfavillante, Willow non è stato un grande successo al botteghino, almeno rispetto ai suoi fratelli maggiori Star Wars e Indiana Jones. Questa mancanza di successo senza precedenti è probabilmente il motivo per cui Lucasfilm non ha toccato più quel progetto da quando è stato presentato per la prima volta nel 1988, ma ha goduto del lusso di essere un classico di culto che ha mantenuto un seguito dedicato sin dalla sua uscita.

Dopo che Willow Ufgood ha completato la sua ricerca nel film originale, molti fan si aspettavano comprensibilmente che quella fosse la fine della sua storia, ed era improbabile che lo avremmo visto di nuovo. Eppure, ecco, Willow è tornato per una nuova avventura, con una nuova serie Disney+ destinata a continuare il suo viaggio con nuovi eroi e nuovi cattivi, ma lo stesso adorabile personaggio che i fan conoscono e amano con l’unico Warwick Davis di ritorno al suo ruolo. Sebbene la pausa di 34 anni sia stata certamente lunga, non durerà ancora a lungo, quindi ecco tutto ciò che sappiamo finora sul trionfale ritorno di Willow. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Un ritorno inatteso

Lucasfilm si è presa il suo tempo per mettere in evidenza Willow pubblicando un primo trailer molto breve. Tutto ciò rientra nel tipico modo di fare marketing di Lucasfilm, e il trailer non rivela molto sulla storia. Invece, mostra un rapido sfrigolio reale dei nuovi personaggi che si uniscono a questo mondo fantastico, mentre reintroduce i personaggi più vecchi che conosciamo e amiamo, vale a dire Joanne Whalley che torna nel ruolo di Shorsha, e, naturalmente, un grande riflettore su Warwick Davis come un vecchio, la più saggia Willow Ufgood che è diventata molto più abile nell’arte della magia e del lancio di incantesimi. Tutto questo abbinato a quel tema classico e iconico composto tanti anni fa dal defunto James Horner.

Il secondo trailer di Willow è stato presentato in anteprima il 10 settembre 2022, durante una presentazione al D23. Il trailer ci offre uno sguardo migliore alla trama della serie mentre Kit, la figlia di Sorsha, recluta Willow, nella sua missione per salvare suo fratello gemello. Il trailer offre anche uno sguardo ad alcune delle forze del male e del pericolo che i nostri eroi dovranno affrontare nel corso della serie.

Willow, essendo una proprietà di Lucasfilm, farà il suo debutto sotto la bandiera della sua società madre con Disney+.

La serie di otto episodi debutterà ufficialmente mercoledì 30 novembre 2022, con gli episodi successivi in ​​uscita ogni mercoledì.

Ma quindi quale sarà la trama della serie Willow? Nel film originale, Willow ha intrapreso una missione per consegnare una bambina che ha trovato vicino al suo villaggio e proteggerla da una strega malvagia che desiderava farle del male. Willow si ritrova in un territorio completamente estraneo, non avendo lasciato raramente la sua piccola città natale. Il suo viaggio è disseminato di vili mostri e miserabili servitori della malvagia imperatrice Bavmorda, ma Willow incontra anche un gruppo di amici che lo assistono nel viaggio, come l’arrogante ma amabile spadaccino Madmartigan. Per quanto difficili possano essere state queste prove, Willow alla fine ha prevalso nella sua ricerca e ha protetto la bambina, prima di tornare a casa con un nuovo amore e un grande apprezzamento per lo studio della magia.

Ormai manca meno di un mese dall’arrivo di Willow su Disney Plus—è una delle tante novità in arrivo su Disney Plus a novembre 2022.

La nuova serie è ambientata anni dopo il film originale e introdurrà una nuova banda di avventurieri nel regno.

La storia è iniziata con un aspirante mago di un villaggio di Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme hanno aiutato a distruggere una regina malvagia e bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua, mentre un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa ricerca in luoghi ben oltre la loro casa, dove devono affrontare i loro demoni interiori per salvare il loro mondo.

Uno sguardo al Cast

Non puoi creare una serie su Willow senza lo stesso Willow Ufgood, quindi è bello sapere che Warwick Davis ha ripreso il suo ruolo di contadino diventato stregone. Non è nemmeno l’unica persona a tornare dal cast originale, poiché Joanne Whalley è destinata a tornare come l’attuale regina Sorcha.

La nuova serie vede anche una nuova banda di avventurieri entrare a far parte della storia. Ruby Cruz (Mare of Easttown) è presente nei panni della figlia di Madmartigan e Sorcha, Princess Kit, insieme a Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story) nei panni di Jade ed Ellie Bamber (The Serpent) nei panni di Dove che cercano Willow per aiutarli a salvare il mondo.

Nel cast ci sono anche Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home), Amer Chadha-Patel (Il terzo giorno), Dempsey Bryk (Il silenzio), Rosabell Laurenti Sellers (Il Trono di Spade) e Talisa Garcia (Baptiste).

Con il ritorno di Warwick Davies, una delle grandi domande che circondano la serie in arrivo negli ultimi tempi è stata se Val Kilmer sarebbe tornato. Kilmer è apparso nel film originale nei panni del cavaliere caduto in disgrazia, Madmartigan.

Con un ultimo annuncio per i fan di Willow, è stato confermato che Val sarà “una parte importante” della nuova serie di Warwick Davis e del produttore esecutivo Jonathan Kasdan. Kasdan infatti ha dichiarato: “Val è una parte importante di questo, e la prima conversazione che ho avuto, quando Warwick e io abbiamo avuto il via libera per farlo, è stata con Val. Volevamo che il suo personaggio fosse una parte della storia. Volevamo che fosse nello show”.

Davis ha aggiunto: “Lo spirito di Val è molto legato alla serie. [Io e lui] siamo stati in contatto da quando abbiamo realizzato il film, e siamo buoni amici ed è un ragazzo fantastico. Continuo ad attribuire a Val il fatto che ho completato il film. Mi ha tenuto alto il morale quando le condizioni erano davvero insidiose e difficili. Avevo freddo, ero tutto bagnato, stanco. Mi ha fatto ridere, ha reso tutto divertente. Madmartigan sopravvive”, ha aggiunto.

Una nuova generazione di eroi

Lo stesso Willow nei filmati promozionali ci avvertiva che “il male stava arrivando per distruggerci tutti” e riceviamo una presa in giro per ciò che è in serbo per il nostro nuovo gruppo di avventurieri mentre si preparano ad affrontare una minaccia ancora più grande per il mondo di Andowyne. Un nuovo video dedicato alla serie pubblicato su YouTube di seguito:

Dopo la conclusione di grande successo della trilogia originale di Star Wars e l’incontro con il meraviglioso Warwick Davis, George Lucas aveva un piano: lanciare un nuovo franchise fantasy con l’uomo che aveva dato vita a Wicket the Ewok in prima linea. Reimmaginando un film che aveva concepito per la prima volta nel 1972, Lucas si mise al lavoro e cinque anni dopo Willow arrivò sugli schermi nel 1988. Diretto da Ron Howard e scritto da Bob Dolman basato sulla storia di Lucas, il film racconta la storia dell’eroe titolare e aspirante stregone che parte per un viaggio incredibile per restituire una bambina alla sua gente.

Sebbene il film non sia stato un enorme successo commerciale e abbia ricevuto recensioni contrastanti al momento della sua uscita, per un’intera generazione di bambini – che ora sono cresciuti – e per i loro figli rimane un classico. Ecco perché qualsiasi fan di Willow è stato incredibilmente entusiasta di sapere che Howard e Lucas torneranno nel mondo fantastico e nei personaggi che ha significato così tanto per così tanti nel corso degli anni. E quali trame riprenderà probabilmente la nuova serie?

Con il ritorno di Davis è chiaro che Willow sarà ancora una volta al centro della nuova serie. Nel film originale lui e la sua famiglia vivevano nel piccolo villaggio di Nelwyn. La moglie di Willow, Kiaya (Julie Peters) e i figli Ranon (Mark Vandebrake) e Mims (Dawn Downing) sono stati nel film solo per un breve periodo, ma la nuova serie potrebbe vederli tornare. Visto che Davis sta invecchiando, c’è la possibilità che potremmo vedere uno dei suoi figli unirsi a lui nella sua ricerca o addirittura prendere il posto dell’eroe. Se Willow ha raggiunto il suo obiettivo di diventare un potente stregone, potremmo anche incontrarlo come l’anziano della città, mentre usa la sua magia per proteggere le persone a cui tiene mentre potenzialmente è alla ricerca di un apprendista.

Con uno storytelling più lungo a disposizione del team creativo, sarebbe bello imparare qualcosa in più sugli Ufgood e sul loro villaggio.

La magia è reale e chiaramente fa parte del mondo e dell’esistenza della comunità di Nelwyn così come di quella dei Daikini che governano la terra. Sarebbe fantastico sfruttare il format per costruire davvero sul funzionamento interno del mondo e sulla tradizione di Willow.

Nel film, Willow funge da collegamento tra quei due mondi che potremmo vedere esplorati nella serie. A proposito, il fatto che abbia salvato una bambina piccola a cui era stato profetizzato di sconfiggere una regina malvagia – e l’ha fatto – è probabilmente un grosso filo che verrà ripreso dalla trama principale.

Accanto ai figli di Willow, Ranon e Mims, c’è l’ovvia storia di Elora Dannon, la giovane bambina che ha portato Willow a intraprendere la sua ricerca anni fa. La Disney ha finalmente iniziato a combinare il loro successo con le storie guidate dalle donne – i film sulle principesse che le hanno tenute a galla per anni – con la narrazione di genere.

Dopo le critiche mosse a The Mandalorian e alla sua mancanza di donne con ruoli principali, sembra che sarebbe intelligente approfittare del fatto che hanno un franchise che presentava già due donne radicali forti e una nuova eroina che potrebbe potenzialmente essere una grande alleata per Willow. Fondamentalmente, aspettatevi che Elora Dannon abbia un ruolo importante in qualunque avventura. Detto questo, sarebbe fantastico vedere la Disney riportare indietro Mims e Ranon. Raramente riceviamo storie con eroi che non sono un tipo di personaggio molto specifico.

Avere due piccole persone che guidano una grande serie Disney+ sarebbe enorme, inoltre i bambini hanno già un legame con Elora poiché sono stati quelli che l’hanno trovata nel fiume a Nelwyn. Sembra logico che sia stata cresciuta insieme ai figli di Willow, soprattutto perché lui aveva uno stretto legame con le persone che l’hanno cresciuta. E chi l’ha cresciuta? Bene, quella sarebbe la potente figlia guerriera della regina malvagia Bavmorda (Jean Marsh), Sorcha (Joanne Whalley) e l’arrogante mercenario Madmartigan (Val Kilmer). È un abbinamento davvero improbabile ed entrambi i suoi genitori erano… diciamo insoliti, quindi è difficile dire esattamente dove saranno quando torneremo.

C’è la possibilità che abbiano ripulito i loro modi di fare per crescere la figlia e governare come monarchi stabili ed equi, ma sembra un po’ noioso. Sorcha è uno dei personaggi femminili più belli e complessi del fantasy, quindi sarebbe bello vederla tornare, soprattutto se ha finito per dover crescere Elora da sola a causa del fatto che Madmartigan continua ad essere un uomo inutile e avido.

Con la tendenza di grandi attori che tornano a ruoli nostalgici, sembra che potremmo vedere Davis e Kilmer collaborare di nuovo, forse Willow deve trovare il suo unico alleato per Sorcha? Forse deve anche dargli la caccia quando mette in pericolo il mondo con qualche terribile piano o affare. Sarebbe meraviglioso vedere anche Whalley tornare, dato che raramente vediamo donne anziane forti in ruoli così grandi. Se è così, forse potremmo vedere due trame mentre il classico team di Willow si riunisce e le loro controparti più giovani devono assisterli, salvarli o potenzialmente combatterli.

L’altra grande domanda è cosa potrebbe far tornare insieme tutti questi guerrieri disparati? La risposta sembra risiedere nel film originale. La regina malvagia al centro della storia è stata bandita ma non uccisa, quindi potenzialmente potrebbe tornare per finire Elora una volta per tutte. Jean Marsh è un’icona – ci ha anche terrorizzato anche in Return to Oz – quindi vederla tornare in qualche forma sarebbe fantastico, ma anche se non è interessata ci sono molti modi per reinventare una strega malvagia.

Bavmorda è un classico cattivo fantasy, ma se la squadra vuole fare qualcos’altro c’è molto spazio per esplorare la storia. Il conflitto tra Daikini e Nelwyn sembra una via ovvia, ma potremmo vedere anche alcune trame totalmente nuove. C’è anche la possibilità che Sorcha o Elora possano diventare cattivi a sorpresa, forse con uno di loro ispirato a seguire le orme della loro matriarca scomparsa. Sarebbe una grande svolta, ma sarebbe sicuramente un percorso interessante da esplorare per la serie. Un’altra opzione potrebbe essere una setta di fedeli seguaci di Bavmorda che insorge contro la corona.

Se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere il film di Willow di recente, sarete consapevoli di quanto siano grandiosi gli effetti usati per le varie creature. Ricordo ancora lo spavento dell’attacco iniziale a Nelwyn e ai Death Dogs. C’è anche Eborsisk a due teste, che prende il nome da Siskel ed Ebert, e l’indimenticabile trasformazione di Madmartigan. Fondamentalmente, il film dell’88 offre un sacco di incredibili creature.

Lucasfilm ha continuato questa eredità con la nuova trilogia di Star Wars e, naturalmente, la magia di Baby Yoda, quindi sono sicuramente in grado di creare creature più fantastiche che si spera riempiranno il mondo della serie Willow.

Con la recente invenzione della tecnologia che ha dato vita a The Mandalorian, è molto probabile che vedremo una fusione di effetti visivi ed effetti speciali per costruire il mondo.

Willow è stata rivoluzionaria per l’epoca non solo per i suoi effetti e la narrazione, ma anche per aver avuto Davis come protagonista. Sarebbe fantastico vedere la serie continuare quella tendenza.

Se possiamo immaginare un mondo con Death Dogs e profezie magiche, sicuramente possiamo immaginare un’eroina o qualcuno con una deturpazione facciale come protagonista romantico. Quindi vediamo se la Disney è disposta a continuare l’eredità iniziata anni fa con il film originale e creare qualcosa di veramente radicale in termini di chi diventa un eroe nelle storie fantasy.