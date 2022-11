Rescue Drones Network: esercitazione a Desenzano

I volontari di Rescue Drone Network Odv hanno svolto un’esercitazione insieme ai reparti squadra logistica, squadra TLC, squadra di terra “I Cinghiali”. In collaborazione con il Nucleo nautico della Protezione Civile del Basso Garda. Un modo per testare alcune attività specifiche, tra cui la ricerca di una persona in acqua grazie all’uso di una termocamera in ambito notturno.

Nella prima prova la persona era in una posizione nota e gli strumenti erano stati già tarati con i parametri e le quote di volo. La seconda prova era con la persona in una posizione sconosciuta. Il tempo per trovarla è stato di due minuti. Poi lo stesso test è stato svolto ancora con la variabile del volo simultaneo di due unità Uav. Fra cui un decollo e un atterraggio dalla navetta della Protezione Civile del posto. La prova ha avuto ancora successo, ma i tempi di individuazione sono stati di 20 minuti.

Nel frattempo è stata svolta anche una missione per ricercare un oggetto andato perso fra i vigneti e tutto è andato a buon fine.

Un grande e caloroso ringraziamento va soprattutto al Presidente Luca Trincia per la grande disponibilità e organizzazione logistica che ci ha permesso di svolgere tutte le operazioni in sicurezza con pernottamento in tende appositamente installate.

Rescue Drone Network Odv