Extra Yachts X99 Fast: nuovo super yacht

Varato ad Ancona dal brand ISA Yachts il nuovo Extra Yachts X99 Fast. Il layout del pozzetto vede grandi spazi conviviali abbinati alla galley di poppa con vetro opacizzabile e meccanismo sali/scendi. Ha un design esterno dalla linea decisa grazie all’estro di Guida Design e all’architettura di Palumbo Superyachts. La sua area esterna è di 75 mq con relativi balconi abbattibili, zona lounge, prendisole e tavolo per ospitare 12 persone.

La capienza del nuovo super yacht può ospitare fino a 10 ospiti suddivisi in 4 grandi cabine. L’imbarcazione misura 30 metri e ha una carena planante in composito e fibra di carbonio. Ha due motori MTU da 2600cv con idrogetti, permettendo una velocità massima di 37 nodi. X99 ha grandi stabilità e manovrabilità con una silenziosa sottocoperta per un comfort di bordo estremo.

Il tender Williams Sportjet di 4 metri include un garage, dall’altra le due moto d’acqua a prua vengono alate con una gruetta idraulica. X99 Fast è stato tarato in modo ottimale per il mercato americano. Oltre allo scafo, anche la numero 2 arriverà a Miami.

Un nuovo yacht che permette il contatto stretto con mare e natura e ha una forte personalità. Il range di modelli va dai 24 ai 40 metri e offre un catamarano a motore da 30 metri. Gli interni ed esterni hanno massima abitabilità, bassi consumi e grande autonomia.