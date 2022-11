Netflix con pubblicità: la lista dei film e delle serie TV escluse dall’abbonamento low cost

Il motivo si spiega facilmente: Netflix non ha i diritti per mostrare contenuti pubblicitari durante la riproduzione di alcuni film e serie TV distribuiti da terzi.

Come era emerso nelle scorse settimane, il nuovo Piano base con pubblicità di Netflix non consente la visione di tutti i film e le serie TV inclusi nel catalogo del servizio. L’azienda aveva anticipato che alcuni contenuti sarebbero stati esclusi, ma solo in via temporanea.

Il motivo si spiega facilmente: Netflix non ha i diritti per mostrare contenuti pubblicitari durante la riproduzione di alcuni film e serie TV prodotti e distribuiti da aziende terze. Banalmente perché quando sono stati acquistati i diritti, Netflix non aveva ancora in programma di presentare un abbonamento economico supportato dalle interruzioni pubblicitarie. Netflix dovrà pertanto rinegoziare gli accordi con le major dei film in questione.

Si tratta, dunque, di film e serie TV distribuite da aziende terze. Tutti i contenuti originali Netflix (oltre che un gran numero di contenuti prodotti da terzi) sono comunque inclusi nel nuovo abbonamento base.

Dunque, quali film e serie TV non sono presenti nel nuovo Piano base con pubblicità? La lista include alcuni casi eclatanti: The Office, Suits, Superstore e The Good Place, ad esempio, non sono inclusi. Sono alcune delle serie più popolari di sempre, ed è sicuramente un gran peccato.

L’elenco include anche alcuni film cult, come il primo capitolo di Shrek, Il Grinch e La famiglia Addams.