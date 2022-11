Gatti: i motivi per cui si nascondono nelle scatole

Le scatole per i felini sono luoghi isolati, contro lo stress e davvero comodi. Un posto perfetto per nascondersi, dormire, rilassarsi e lanciare un agguato.

Se non sai quale sia l’oggetto che stimola il tuo gatto, la risposta è semplice: una scatola. Non importano le sue caratteristiche, dove sia posizionata o di che colore sia, perché il felino ci andrà subito dentro. Ma perché i gatti amano così tanto le scatole? In primis, offre un vantaggio di predazione: un eccellente nascondiglio per inseguire la preda. Poi anche il comfort trovato dal gatto dentro spazi chiusi.

L’ideale per combattere lo stress di un gatto è trovare un nascondiglio. Un modo per affrontare al meglio cambiamenti ambientali e fattori di tensione. Ciò vale per i felini che vivono in natura e per quelli che abitano in casa. Una scatola da scarpe, insomma, è come il buon nascondiglio rappresentato dalla cima di un albero. L’ansia e l’attenzione indesiderata scompaiono come per magia dentro la scatola!

Il gatto ama le scatole anche perché sono un modo per ripararsi dal freddo. Il cartone ondulato è un isolante ideale e la scatola, essendo uno spazio ristretto, induce il gatto a raggomitolarsi, così preservando il calore corporeo. Le scatole sono luoghi isolanti, antistress, confortevoli, adatti per nascondersi, dormire e trovare relax. Inoltre, sono anche ideali per lanciare attacchi a sorpresa! Anche il tuo gatto si nasconde nelle scatole?