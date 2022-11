Enola Holmes 2, la recensione del film Netflix

Dopo il successo di Enola Holmes Netflix non poteva non riproporre il film mediante un sequel. Il primo lungometraggio della serie dedicata alla sorellina del famoso investigatore privato londinese è approdato sulla piattaforma streaming nel 2020. Grazie all’enorme successo Netflix ha prontamente rinnovato il progetto iniziando così una nuova saga.

Enola Holmes 2, come il corrispettivo letterario The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer, riprende nel punto esatto in cui si era chiuso il sipario del primo film. Un nuovo caso bussa alle porte della giovane Enola. La piccola e determinata ragazza è ora un’investigatrice privata alla ricerca di clienti. Solo un mistero importante potrà consacrarla come investigatrice e rimuoverla dall’ombra del famoso fratello Sherlock.

Enola Holmes 2 è ricco d’azione, umorismo e girl power ben fatto e mai stucchevole. Diverte ed intrattiene. Alza l’asticella rispetto al primo lungometraggio sotto tutti i punti di vista. Tenero, autoironico e mai banale. Davvero un buon lavoro Netflix!

Prima di addentrarci nell’analisi del film ecco il trailer di Enola Holmes 2

Enola Holmes 2, quando il sequel è migliore dell’originale

Vi è mai capitato di ritenere oggettivamente superiore il sequel di un film rispetto alla pellicola madre? Penso che prima o poi a tutti sia capitato di considerare migliore, per oggettivi parametri o gusto personale, un film successivo rispetto al precedente della stessa saga. Enola Holmes 2 è il perfetto esempio. Dopo solo 30 minuti mi sono resa conto che il lungometraggio mi stava piacendo decisamente di più rispetto al primo capitolo. Due sono i fattori che mi hanno portata fin da subito ad apprezzare maggiormente questo nuovo prodotto rispetto al predecessore: complessità del caso protagonista delle vicende e maggiore approfondimento delle relazioni tra i personaggi.

In Enola Holmes, film del 2020, conosciamo per la prima volta la famiglia Holmes. Apprendiamo i complicati rapporti che sussistono tra i fratelli di casa Holmes e le aspirazioni ribelli della madre. Solo nel secondo capitolo Enola e Sherlock sviluppano tra di loro un vero e profondo rapporto fraterno fatto di cure reciproche e profonda stima. Sherlock è sempre pronto a proteggere Enola senza però tarparle le ali o oscurarla con la sua nota fama; dall’altra parte Enola, ben consapevole della chiusura emotiva di suo fratello, non perde tempo a trovargli la giusta compagnia.

Per quanto concerne il lato mystery della storia devo fare i complimenti a Jack Thorne, sceneggiatore del film. Thorne è riuscito a rendere complesso ed intrigante il caso lasciandolo alla portata di chiunque e non solo di un pubblico adulto maggiormente avvezzo alla cura del dettaglio. La scelta del villain e delle modalità con cui gli indizi vengono pian piano svelati strizza l’occhio ai fan di Sherlock, sia quello letterario di Arthur Conan Doyle che quello televisivo di Benedict Cumberbatch.

La storia segue le vicende di Enola, protagonista assoluta del film. La piccola di casa Holmes è alle prese con il suo nuovo caso, primo vero mistero da investigatrice privata. Enola vorrebbe essere consacrata dalla folla come vera investigatrice e non solo come sorella minore del noto Sherlock. Il destino bussa alla sua porta e un nuovo mistero sembra essere fatto appositamente per lei. Una ragazza è misteriosamente scomparsa e la sua sorellina la sta cercando disperatamente. Tra finzione e realtà Enola si scontrerà con la prima insurrezione femminile nelle fabbriche. Amori proibiti, omicidi, truffe e segreti taciuti sono gli ingredienti che compongono il cocktail che solo la piccola Enola è in grado di scomporre. Sherlock sarà un ottimo aiutante, non invadente e sempre pronto a supportare la sorella.

La linea romantica non è preponderante e non oscura quella mystery ma è presente. Milly e Louis sono davvero teneri, i loro personaggi sono complici, amici e confidenti. L’attrazione è evidente ma al tempo stesso non così preponderante. Entrambi provano ben più della semplice amicizia l’uno per l’altra ma non hanno ancora trovato le giuste parole per esprimersi. Vi garantisco che la loro storia è davvero tenera, dolce e non smielata. Non è presente nemmeno un accenno di contenuto esplicito, tutto resta molto delicato e casto. Sembrerà strano ai tempi attuali ma trovo la scelta davvero calzante.

Enola Holmes 2 tra realtà e finzione

Il caso protagonista del film ruota attorno ad una fabbrica di fiammiferi. Durante il lungometraggio vi accorgerete che nella struttura i potenti cercano di lucrare a spese della salute dei dipendenti. Questa situazione spinge le fiammiferaie allo sciopero del 1888, uno degli eventi più significativi della Gran Bretagna nell’evoluzione dei diritti dei lavoratori e dell’emancipazione delle donne.

Storicamente questo sciopero ha contrapposto le donne e le adolescenti dipendenti contro la potente e influente azienda manifatturiera Bryant & May. A dare inizio alla sommossa è stato il licenziamento di una lavoratrice rifiutatasi di firmare una dichiarazione falsa prodotta dalla direzione per confutare le notizie sulle condizioni di lavoro abusive nella loro fabbrica. Il licenziamento della prima lavoratrice è stato il catalizzatore dello sciopero di 1400 donne e ragazze per questioni concernenti piccole multe, gli orari eccessivi e le condizioni di lavoro pericolose, la più pericolosa delle quali era la composizione delle teste dei fiammiferi stessi: un composto di fosforo bianco velenoso per i lavoratori.

La conseguente pubblicità negativa portò alla sconfitta di Bryant e May. Inoltre, le azioni intraprese dalle donne e dalle ragazze portarono al divieto del fosforo bianco nella produzione di fiammiferi non solo nel Regno Unito, ma in tutto il mondo occidentale attraverso la Convenzione di Berna del 1906.

Cast dai grandi nomi, location da sogno e costumi stupendi sono le carte vincenti del film Netflix

Le frecce all’arco di Enola Holmes 2 sono diverse, in particolare spiccano i nomi altisonanti del cast coinvolto: da Henry Cavill a Milly Bobby Brown fino ad arrivare a Louis Partridge, David Thewlis e Helena Bonham Carter. Forse non tutti l’avrete notata ma tra i protagonisti del nuovo Enola Holmes figura anche Hannah Dodd, la nuova Francesca di Bridgerton 3. In ruolo del tutto a sorpresa troverete anche Himesh Patel.

I costumi e le scenografie di Enola Holmes 2 sono ancora più stupefacenti rispetto al primo film.

La scena finale dello sciopero è stato girata nello storico Dockyard di Chatham, il cui magazzino di mattoni rossi è stato utilizzato in numerosi film tra cui, per pura coincidenza, Sherlock Holmes con Robert Downey Jr.

L’appartamento di Sherlock Holmes nel 221B di Baker Street è stato curato in ogni minimo dettaglio. Lo scenografo Michael Carlin ha deciso che lo Sherlock di Enola Holmes sarebbe stato interessato alla natura, alla filosofia e alla musica. È anche un attento e ossessivo collezionista.

La bellissima scena del ballo, invece, ha come location Halton House nell’Hertfordshire. I costumi sono stati creati dalle sapienti mani di Consolata Boyle, la quale ha scelto di ricreare per Enola abiti adatti ad un’eroina.

Se proprio vogliamo essere precisi non ho gradito il continuo sfondamento della quarta parete da parte di Enola. Ormai sta diventato una consuetudine per troppi personaggi e a lungo andare risulta ridondante. Questa caratteristica era presente anche nel primo film ma in questo sequel è ancora più marcata. Altra nota dolente: la pellicola è eccessivamente lunga, non annoia ma poteva sicuramente durare meno di 2 ore senza perdere in qualità.

Se ancora non avete visto Enola Holmes cosa state aspettando? Il primo film è perfetto per tutta la famiglia e ideale da gustarsi nelle giornate di pioggia. Enola Holmes 2 è disponibile su Netflix da oggi, 4 novembre.