Dexter: il cane che cammina eretto come l’uomo

In Colorado, a Ouray, tutti conoscono Dexter, un Breton Spaniel di sette anni. Un cane diverso da tutti gli altri per la sua andatura su due zampe, infatti cammina eretto come l’uomo. Dopo un terribile incidente ha imparato a usare le due zampe posteriori. Nel 2016 è scappato di casa, poi venendo ritrovato in gravi condizioni sul ciglio di una strada. Le due gambe anteriori erano veramente ridotte male.

I suoi familiari hanno provato a salvargli la vita, ma purtroppo la zampa anteriore destra è stata amputata per poi tentare di salvare quella sinistra. Insomma, dopo un lungo periodo di riabilitazione per riattivare i muscoli e un carrellino, Dexter ce l’ha fatta! Dopo aver salito i gradini di casa su due zampe, alla fine non ha più smesso di camminare eretto sulle zampe posteriori.

I medici hanno consigliato ai padroni del cane di continuare a usare il carrellino. Dexter però ha sorpreso tutti ancora una volta e ha continuato a camminare in piedi come un uomo! Il cane è pieno di gioia e di vita sotto le cure del suo veterinario e con l’amore della sua famiglia. In futuro verrà sicuramente pubblicato un libro ispirato da questa toccante storia di coraggio!