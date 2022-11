Savage X Fenty Vol. 4: Johnny Depp nello show di Prime Video con Rihanna

La riabilitazione di Johnny Depp dopo aver vinto nel processo per diffamazione contro Amber Heard passerà anche per Savage X Fenty Vol. 4, lo show di Rihanna distribuito su Prime Video in cui il popolare interprete farà un’apparizione speciale.

Johnny Depp sarà la prima star al maschile ad apparire in Savage X Fenty. La sua apparizione segue quella di altre celebrità come Cindy Crawford, che apparve nel 2021. Il quarto volume prevede anche altre partecipazioni speciali, come quella dell’attore di Black Panther: Wakanda Forever Winston Duke, Sheryl Lee Ralph, la star di Shang-Chi Simu Liu, Taraji P. Henson, Irina Shayk, Marsai Martin, Burna Boy e Anitta.

Savage X Fenty è uno spettacolo dedicato alla sfilate di lingerie di produzioni realizzate direttamente dalla popstar Rihanna. Savage X Fenty Vol. 4 sarà distribuito su Prime Video il 9 novembre. Ecco la descrizione:

Il SAVAGE X FENTY SHOW ci mostra in esclusiva il dietro le quinte del processo creativo di Rihanna per la sua ultima collezione di lingerie per tutte le taglie. Uno spettacolo plasmato grazie a un incredibile gruppo dai vari talenti e con le esibizioni di altri artisti. Rihanna invita il pubblico a un party esclusivo.

Ricordiamo che Johnny Depp è comparso negli ultimi giorni anche in una nuova immagine nei panni di Luigi XV, il personaggio protagonista della produzione Jeanne du Barry.