Pesce: più nutriente della carne

Il pesce è uno degli alimenti maggiormente consigliati in una dieta, lo certifica un istituto di ricerca svedese. Inoltre, vince sulla carne a livello nutrizionale. Alcuni prodotti come salmone, cozze, acciughe o aringhe hanno più proteine rispetto a manzo, maiale o pollo. Questi alimenti hanno anche una maggior fonte di acidi grassi omega-3. Dallo studio si dice così:

Le migliori opzioni sono i pesci grassi, tra cui il salmone rosa selvatico, il salmone rosso, i piccoli pelagici catturati in natura, che sono quelli che si trovano nella parte più superficiale degli oceani e dei mari, come sardine, acciughe o aringhe e bivalvi d’allevamento come cozze e ostriche, anche in termini di emissioni di gas serra. L’aumento del consumo di piccoli pelagici, salmonidi e bivalvi catturati in natura ridurrebbe significativamente le emissioni di gas serra derivanti dal consumo di frutti di mare, migliorando al contempo i benefici nutrizionali, in particolare se la carne rossa venisse sostituita.