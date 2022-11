Netflix, piano base con pubblicità disponibile da oggi: tutto quello che devi sapere

A partire da oggi è disponibile anche in Italia il nuovo piano base con pubblicità di Netflix. È l’abbonamento più economico di Netflix, ma impone alcuni importanti sacrifici. A partire dalla presenza degli annunci pubblicitari.

Costa 5,49€ ed offre tutti i perk del piano base normale, cioè a quello che fino ad oggi era il piano più economico di Netflix. Il piano base supporta la riproduzione dei contenuti ad una risoluzione massima di HD 720P. L’utente non potrà nemmeno scaricare i contenuti per guardarli offline, ad esempio quando è in aereo o non ha accesso ad una rete internet.

Al momento gli abbonati a Netflix base con pubblicità non potranno accedere nemmeno all’intero catalogo del servizio, dato che alcuni film sono momentaneamente esclusi per questioni che hanno a che fare con gli accordi stretti da Netflix con le case di produzione.

Quanta pubblicità? L’utente dovrà guardare trai 4 e 5 minuti di spot pubblicitari per ogni ora di visione dei contenuti di Netflix. Gli spot hanno una durata media compresa trai 15 e 30 secondi e non potranno essere saltati.

Netflix piano base con pubblicità è disponibile da oggi in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.