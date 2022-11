Google Play Store: app di scarsa qualità? Lo store ne riduce la visibilità

Google ha aggiornato il Play Store apportando alcune importanti novità pensate per migliorare l’esperienza dell’utenza ed eliminare visibilità alle applicazioni di scarsa qualità. In futuro dovrebbe diventare più difficile imbattersi in app che non soddisfano alcuni standard minimi.

Google ha modificato gli algoritmi dello store per premiare le applicazioni di maggiore qualità. Le app con un alto punteggio riceveranno maggiore priorità nei risultati di ricerca e, dunque, maggiore visibilità. Inoltre gli sviluppatori migliori potranno beneficiare del programma Promotional Content, che consentirà la creazione di eventi, contenuti speciali e offerte.

Ma quali sono i parametri che distinguono le applicazioni ‘meritevoli’ da quelle di scarsa qualità? Un fattore importante riguarda il tasso di carsh: deve essere inferiore all’1,09%. Poi c’è il parametro ANR, acronimo di Application Not Responding: deve essere inferiore allo 0,47%.

Tutte le applicazioni che non soddisfano questi requisiti verranno esclusi dalle raccomandazioni dello store e avranno meno chanche di essere scoperte dagli utenti.

Tra le altre cose, Google ha introdotto la funzione API Play Integrity: aiuta gli sviluppatori a proteggersi dal traffico non conosciuto e potenzialmente pericoloso.