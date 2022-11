Godzilla: un nuovo film in uscita nel 2023

La casa di produzione Toho ha annunciato lo sviluppo di un nuovo film di Godzilla che uscirà nel 2023. La precisa data di distribuzione è quella del 3 novembre 2023. La lavorazione del progetto è stata affidata a Takashi Yamazaki (che ha già lavorato su Lupin III: The First).

Il film su Godzilla in uscita nel 2023 sarà il 30esimo live-action sul popolare mostro nipponico. Questo è il tweet con cui è stato annunciato lo sviluppo del progetto.

Ricordiamo che l’ultimo lungometraggio fatto uscire da Toho sul character è Shin Godzilla del 2016. Facciamo anche notare che i due filoni di progetti su Godzilla, ovvero quello americano e quello giapponese, sono ben distinti.

Oltre al MonsterVerse in sviluppo da quasi un decennio, uno tra gli ultimi film particolarmente noti su Godzilla sulla sponda americana è il lungometraggio del 1998 di Roland Emmerich. A riguardo lo stesso regista ha dichiarato:

Non volevo fare Godzilla. Ma mi fecero un’offerta inaudita. Allora ho detto “Ok, ma facciamolo in modo radicale. Non farò il Godzilla panzone. Lo renderò un lucertolone”. Questo avrebbe dovuto suggerire che non ero l’uomo giusto. La Toho disse “Oh, lo chiameremo New Godzilla, il Godzilla di Hollywood. Così, noi potremo continuare a fare il nostro Godzilla grasso”. Al ché mi sono detto “Merda!”, dato che stavo lavorando con costanza al mio film su una meteora. Che è stato spazzato via da Godzilla, e tutt’a un tratto, Michael Bay è arrivato e l’ha fatto per primo.