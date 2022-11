Campari Group: compra il brand americano che produce bourbon

Bob Kunze-Concewitz, ceo di Campari Group, ha dichiarato:

Siamo molto entusiasti di acquisire una partecipazione di maggioranza nella prestigiosa distilleria Wilderness Trail Distillery. Integrando il marchio Wilderness Trail, super premium e in forte crescita, espandiamo e rendiamo ancora più premium il nostro portafoglio di bourbon, che si prepara a diventare il secondo maggiore asse di sviluppo di Campari Group dopo gli aperitivi. Inoltre, abbiamo l’opportunità di aumentare notevolmente la nostra capacità produttiva e il nostro magazzino in invecchiamento per soddisfare la crescita futura dei nostri bourbon premium, tra cui la gamma ad alto potenziale Whiskey Barons, attualmente limitata da vincoli di capacità. Siamo veramente entusiasti di collaborare con un team così qualificato di esperti di fermentazione e distillazione, che ci consentirà di accelerare ed espandere significativamente la piattaforma di innovazione per il nostro portafoglio di bourbon.