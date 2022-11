Profumi: possono causare mal di testa, ecco i motivi

Le persone quando annusano hanno tutte una reazione diversa di fronte allo stesso odore. L’olfatto ha una linea diretta non il nostro sistema emotivo. Vuol dire che non percepiamo solo l’odore delle sostanze chimiche, ma vi sono anche i ricordi che abbiamo in relazione a quell’odore. Se l’odore che annusiamo ci ricorda qualcosa di negativo, allora il corpo dà una sorta di risposta simile a una fuga o a una lotta.

Così il corpo reagisce e può innescare dei cambiamenti fisici. Il cervello entra in allerta e quindi può manifestarsi come tensione su collo e testa. I vasi sanguigni si dilatano deviando più sangue al cervello e alle parti del corpo che ne hanno bisogno (vasodilatazione).

Le sostanze chimiche che danno input ai segnali olfattivi nel nostro cervello possono talvolta irritare i seni paranasali. Questi sono formati da quattro cavità con una membrana il cui muco intrappola le particelle e gli insetti che entrano nella bocca e nel naso. Per poter intrappolare e combattere queste particelle il corpo ha bisogno di produrre sempre più muco con sintomi allergici. Qui il nostro sistema immunitario si attiva innescando vasodilatazione e infiammazione. Ecco che si ha il mal di testa.

Molti odori possono toccare anche i nervi trasmettendo segnali sensoriali al cervello. Il trigemino, per esempio, invia i segnali sensoriali dalla testa e li porta ai nervi cerebrali per elaborarli. Tale percorso provoca l’infiammazione che può essere risolta solo dal sistema immunitario, così viene causato il mal di testa. Esiste la losmofobia, un’intolleranza agli odori, anche se rara, ne soffrono le persone che hanno mal di testa cronico. Ad esempio odori come fumo di sigaretta, profumi, scarichi di auto e prodotti per l’igiene possono essere le maggiori cause del mal di testa.

Chi soffre di emicrania può essere molto sensibile a specifici stimoli sensoriali nella vita quotidiana. Molti malati cronici di emicrania avvertono ogni tipo di segnale con cui il mal di testa ufficializza il suo arrivo. Inoltre, possono anche percepire odori fantasma come l’odore di bruciato. In alcuni casi quindi l’odore può essere la causa scatenante e in altri il segnale di arrivo dell’emicrania.