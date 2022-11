L’ombra di Caravaggio: due nuove clip, il “tour” nei musei italiani

Goldenart Production e Rai Cinema presentano oggi due nuove clip dal film L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, al cinema da domani, 3 novembre. Nel cast del film abbiamo Riccardo Scamarcio come protagonista, nel ruolo dell’iconico artista del titolo, ma anche Louis Garrel, Isabelle Huppert e Micaela Ramazzotti.

Nella prima clip ritroviamo la marchesa Costanza Colonna (Isabelle Huppert) a cui Caravaggio (Riccardo Scamarcio) mostra il dipinto “La conversione di San Paolo”, all’epoca tacciato di blasfemia e oggi ritenuto uno dei quadri più importanti della Storia dell’Arte. La seconda clip ci mostra il lato più sregolato della vita del pittore: un’esistenza spesso scandalosa e trasgressiva, che lo rese un artista maledetto dal talento assoluto, nonché un’autentica rockstar ante litteram.

Singolare l’iniziativa collaterale che sta prendendo piede per la promozione del film, dal titolo “L’arte incontra l’arte”. Un viaggio alla scoperta di Caravaggio, al cinema e nei Musei che espongono le sue opere. In occasione dell’uscita del film, difatti, è stata avviata una collaborazione con alcune fra le principali gallerie d’arte in Italia che ospiteranno il cast, nonché con diversi Musei internazionali in cui il pubblico potrà visionare alcune brevi scene del film.

L’arte incontra l’arte è stata un’idea della produttrice Federica Luna Vincenti sin dall’inizio del lungo percorso che ha portato alla realizzazione del film, un’imponente coproduzione italo-francese che coinvolge un cast internazionale in un kolossal che verrà distribuito in oltre 30 paesi nel mondo e che uscirà in Italia il 3 Novembre.

I protagonisti del film riscopriranno dunque le opere di Caravaggio in un tour itinerante dei principali musei d’Italia. Un tour partito il 18 ottobre dalla Galleria Borghese a Roma che ha accolto subito l’idea con entusiasmo e disponibilità ospitando tutto il cast del film; nella stessa giornata il regista e gli attori hanno visitato anche la Galleria Doria Pamphilj. Il viaggio proseguirà poi a Firenze il 4 novembre alle Gallerie degli Uffizi e il 5 a Milano alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana per concludersi simbolicamente a Napoli, al Museo e Real Bosco di Capodimonte il 6 novembre, proprio nel luogo da cui sono iniziate le riprese. I musei saranno impegnati in una campagna di comunicazione congiunta con l’obiettivo di dare un forte segnale di ripartenza del mondo delle arti e di rilancio del settore culturale.

Sinossi del film:

Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che – con la sua vita e con la sua arte – affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.

