Jeanne du Barry: Johnny Depp nella nuova immagine nei panni di Luigi XV, come sta ripartendo la sua carriera

Online è stata diffusa una nuova immagine di Johnny Depp come Luigi XV nel film Jeanne du Barry, lungometraggio che rappresenta la prima produzione dell’interprete dopo il processo con Amber Heard che è stato al centro dell’attenzione alcuni mesi fa.

Nell’immagine possiamo vedere Johnny Depp nei panni del personaggio con un rubino al collo ed un bastone in mano.

Jeanne du Barry è un film liberamente ispirato alla vita di Jeanne Bécu, nata come figlia illegittima di una cucitrice nel 1743, e che, arrivata alla corte di Luigi XV, è riuscita nel tempo a diventarne l’amante ufficiale. Nel cast sono presenti anche Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory, e India Hair. Il lungometraggio è diretto da Maïwenn Le Besco, che farà anche da co-protagonista. La sceneggiatura è stata affidata a Teddy Lussi-Modeste.

Le riprese del film son iniziate il 26 luglio, proseguendo per undici settimane, con il set che ha visto come protagoniste varie ambientazioni, tra cui Versailles, e diverse zone di Parigi. Questo progetto rappresenta una ripartenza per la carriera di Johnny Depp, che subito dopo aver vinto il processo per diffamazione contro Amber Heard ha dichiarato:

Sei anni fa la mia vita e quella dei miei figli, quella delle persone vicine a me, e di chi mi segue da tanto tempo, è cambiata. E tutto è accaduto in un battere di ciglio. Delle false accuse sono state mosse nei miei confronti attraverso i media. Hanno viaggiato in un nanosecondo attraverso il mondo ed hanno avuto un enorme impatto sulla mia vita e carriera. E sei anni dopo la giuria mi ha restituito la vita. La mia decisione di portare avanti questo processo, conoscendo il peso degli ostacoli legali che avrei affrontato, erano un qualcosa di inevitabile. Spettacolarizzare la mia vita è stato un qualcosa fatto solo dopo averci riflettuto molto bene. Il mio obiettivo era quello di rivelare la verità. Dire la verità è stato un qualcosa che ho sempre cercato di trasmettere ai miei figli, ed a coloro che mi supportano. E sentire di aver raggiunto questo obiettivo mi dà pace. Sono stato sommerso di affetto e supporto da tutte le parti del mondo, e spero che la mia battaglia per la verità serva da supporto e speranza per tanti uomini e donne che si sono trovati nella mia stessa condizione. Voglio ringraziare la giuria, la corte gli sceriffi, che hanno sacrificato il loro tempo per arrivare fino a questo punto. E ringrazio il mio team legale che ha fatto un grandissimo lavoro, aiutandomi a far emergere la verità. Il meglio deve ancora venire, sta iniziando un nuovo capitolo. La verità trionfa sempre.

L’impatto della vittoria di Depp nel processo ha ridato vita alle apparizioni hollywoodiane dell’attore, ed alla possibilità di rivederlo in frachise come Pirati dei Caraibi, ed anche Animali Fantastici. A riguardo Mads Mikkelsen, che lo ha sostituito nell’ultimo capitolo della saga, ha detto:

[il rapporto coi fan, ndr] Mi ha intimorito. Ovviamente, be’, ora le cose sono cambiate. Ha vinto in aula quindi vedremo se tornerà. Potrebbe. Sono un grande fan di Johnny.

Intanto Johnny Depp sarà regista e protagonista di un film su Modigliani. Riproponiamo anche una divertente apparizione di Depp agli ultimi MTV Video Music Awards.

https://www.instagram.com/reel/Ch0oealI2Tv/?utm_source=ig_web_copy_link