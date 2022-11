Instagram, in attesa dell’app per iPad qualcosa ha iniziato a cambiare per il meglio

Instagram vuole prestare più attenzione alle esigenze degli utenti che utilizzano gli iPad, o in generale i tablet, per accedere al social.

Ma l’arrivo di un’applicazione specifica per iPad o altri tablet non è in discussione. “Non è una nostra priorità al momento”, hanno ribadito per l’ennesima volta i dirigenti di Meta.

Alcuni utenti hanno già ricevuto una nuova interfaccia ottimizzata per i tablet. Per il momento sembra che la nuova interfaccia compaia esclusivamente quando si naviga su Instagram da browser usando un iPad. L’interfaccia è stata ottimizzata per gli ampi display dei tablet e la navigazione risulta più semplice e comoda.

Christine Pai, portavoce di Meta, ha spiegato che la nuova interfaccia è definitiva e non è stata implementata temporaneamente, come forma di test. “Abbiamo migliorato la navigazione, ottimizzando anche l’esperienza di riproduzione dei video e introducendo un sistema più coinvolgente per i Direct”, ha detto. “Siamo costantemente al lavoro per migliorare l’esperienza di navigazione via web su Instagram, di recente sono stati introdotti alcuni nuovi miglioramenti”.

Tutto questo, appunto, navigando sul social da browser. Per un’applicazione ufficiale per iPad e tablet Android bisognerà aspettare ancora a lungo, a quanto pare.